Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд

Вчера, 15:32
2

Рубен Лофтус-Чик, полузащитник «Милана», перенесет операцию после травмы лица, полученной в матче с «Пармой» (0:1).

Хавбек столкнулся с Эдоардо Корви, вратарем «Пармы», и получил перелом альвеолярной кости верхней челюсти, из-за чего его должны прооперировать в миланском госпитале «Сан-Паоло».

Сообщается, что операция будет деликатной, а врачи решат, потребуется ли установка винтов или пластин. Точные сроки восстановления пока не называются, но сезон англичанина, скорее всего, завершен.

В течение некоторого времени Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд.

  • 30-летний британец в «Милане» почти 3 года.
  • Он стоит 10 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А у Лофтус-Чика 23 матча, 3 гола, ассист.

Еще по теме:
Лофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти 2
«Милан» подписал полузащитника «Челси»
«Милан» близок к покупке двух игроков «Челси»
Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Лофтус-Чик Рубен
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771849999
Скорейшего восстановления
Ответить
Император Бомжей
1771851546
Нормально ему в бубен прилетело, что пол башки чуть не снесло))) Ну пусть поправляется скорее
Ответить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Все новости
«Милан» сообщил, сколько пропустит сломавший челюсть Лофтус-Чик
Вчера, 22:14
Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд
Вчера, 15:32
2
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
Вчера, 08:46
2
ФотоГвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Серия А. Прервалась 24-матчевая беспроигрышная серия «Милана» (0:1)
22 февраля
Серия А. Экс-игрок «Спартака» помог «Аталанте» победить «Наполи»
22 февраля
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
22 февраля
10
Серия А. 37-летний Мхитарян принес «Интеру» победу над «Лечче» (2:0)
21 февраля
Только 2 клуба топ-лиг Европы ни разу не проиграли в 2026 году
21 февраля
1
Дибала не хочет, чтобы его дочь родилась в один день с тещей
21 февраля
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
19 февраля
Мхитарян ответил на предложение вернуться в сборную Армении
17 февраля
7
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
16 февраля
2
В «Сосьедаде» назвали условие для участия Захаряна в следующем матче
16 февраля
2
Серия А. «Наполи» спас домашнюю ничью с «Ромой» – 2:2
16 февраля
Четыре топ-клуба Европы следят за Бастони из «Интера»
15 февраля
2
ФотоСпаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»
15 февраля
8
Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие
15 февраля
Фабрегас сделал заявление в стиле Черчесова
14 февраля
Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)
14 февраля
1
Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы
10 февраля
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
9 февраля
3
Серия А. «Ювентус» вырвал ничью у «Лацио» на 96-й минуте
9 февраля
ФотоМората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет
8 февраля
2
Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста
8 февраля
49-летний Тотти может вернуться в «Рому»
8 февраля
4
Фото«Ювентус» продлил контракт с самым дорогим игроком команды
7 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 