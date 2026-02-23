Рубен Лофтус-Чик, полузащитник «Милана», перенесет операцию после травмы лица, полученной в матче с «Пармой» (0:1).

Хавбек столкнулся с Эдоардо Корви, вратарем «Пармы», и получил перелом альвеолярной кости верхней челюсти, из-за чего его должны прооперировать в миланском госпитале «Сан-Паоло».

Сообщается, что операция будет деликатной, а врачи решат, потребуется ли установка винтов или пластин. Точные сроки восстановления пока не называются, но сезон англичанина, скорее всего, завершен.

В течение некоторого времени Лофтус-Чику предстоит питаться через зонд.