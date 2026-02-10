Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы

«Рома» и «Аталанта» выиграли свои матчи в 24-м туре чемпионата Италии.
Команда из Бергамо взяла верх над «Кремонезе» – 2:1.
Римляне были сильнее «Кальяри» – 2:0. Дубль оформил Дониелл Мален, арендованный у «Астон Виллы» менее месяца назад.
Италия. Серия А. 24 тур
Аталанта - Кремонезе - 2:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Крстович, 13; 2:0 - Д. Дзаппакоста, 25; 2:1 - М. Торсбю, 90+4.
Рома - Кальяри - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Мален, 25; 2:0 - Д. Мален, 65.
Источник: «Бомбардир»