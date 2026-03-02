Серия А. Гол Бога помог «Ювентусу» спастись в матче с «Ромой» (3:3)

«Рома» в 27-м туре чемпионата Италии дома сыграла вничью с «Ювентусом». Команды на двоих забили шесть голов.
У «Ювентуса» отличился зимний новичок Жереми Бога. Его гол помог совершить спасение. Туринцы уступали со счетом 1:3.
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти ранее тренировал «Рому».
Команда Джан Пьеро Гасперини укрепилась в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» отстает от нее на четыре очка.
У туринцев три матча без побед в чемпионате Италии подряд. На прошлой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов.
«Рома» продлила безвыигрышную серию против «Ювентуса» до шести встреч.
Лидирует в чемпионате Италии с десятиочковым отрывом миланский «Интер».
Италия. Серия А. 27 тур
Рома - Ювентус - 3:3 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Уэсли, 39; 1:1 - Ф. Консейсау, 47; 2:1 - Э. Н'Дика, 54; 3:1 - Д. Мален, 65; 3:2 - Ж. Бога, 78; 3:3 - Ф. Гатти, 90+3.
Источник: «Бомбардир»