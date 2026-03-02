Серия А. Гол Бога помог «Ювентусу» спастись в матче с «Ромой» (3:3)

«Рома» в 27-м туре чемпионата Италии дома сыграла вничью с «Ювентусом». Команды на двоих забили шесть голов.

У «Ювентуса» отличился зимний новичок Жереми Бога. Его гол помог совершить спасение. Туринцы уступали со счетом 1:3.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти ранее тренировал «Рому».

Команда Джан Пьеро Гасперини укрепилась в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» отстает от нее на четыре очка.

У туринцев три матча без побед в чемпионате Италии подряд. На прошлой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Рома» продлила безвыигрышную серию против «Ювентуса» до шести встреч.

Лидирует в чемпионате Италии с десятиочковым отрывом миланский «Интер».