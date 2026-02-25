Фанат «Наполи» получил ножевое ранение от жены во время просмотра матча

В Неаполе женщину задержали после того как она ранила мужа ножом, приняв его ругань в адрес арбитра за оскорбления в свой адрес.

Инцидент произошел в одной из квартир в Неаполе. Мужчина 40 лет смотрел по телевизору матч «Аталанты» и «Наполи» и начал оскорблять судью после эпизода с отмененным пенальти через ВАР.

Его жена 35 лет решила, что крики и оскорбления относились к ней, и потребовала, чтобы муж ушел из дома. Мужчина отказался, после чего женщина сначала бросила в него ножницы, а затем начала кидать кухонные ножи, и один из них нанес порез в области живота.

Мужчина вызвал экстренные службы, а прибывшие карабинеры задержали женщину. Сообщается, что в ее сумке нашли еще три ножа.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.