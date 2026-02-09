Спаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти остался недоволен спорными трактовками судей в матче с «Лацио» (2:2).

После игры он давал интервью журналистке Федерике Цилле.

«Если это мешает развитию эпизода, это должно наказываться. Можно я вас поцелую? Я вас поцеловал, это контакт. Я вас погладил, это контакт. Нужно понимать, какой именно был контакт.

Всегда будут трудности, если вы думаете, что можете создать правила, которые гласят, что за любую игру рукой нужно назначать пенальти, что за любой наступ на ногу нужно назначать пенальти. Это не так», – сказал Спаллетти.