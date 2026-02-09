Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Спаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе

Спаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе

Сегодня, 18:55
1

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти остался недоволен спорными трактовками судей в матче с «Лацио» (2:2).

После игры он давал интервью журналистке Федерике Цилле.

«Если это мешает развитию эпизода, это должно наказываться. Можно я вас поцелую? Я вас поцеловал, это контакт. Я вас погладил, это контакт. Нужно понимать, какой именно был контакт.

Всегда будут трудности, если вы думаете, что можете создать правила, которые гласят, что за любую игру рукой нужно назначать пенальти, что за любой наступ на ногу нужно назначать пенальти. Это не так», – сказал Спаллетти.

Италия. Серия А Ювентус Спаллетти Лучано
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1770654364
Рисковый товарищ, один уже поцеловал даму на церемонии награждения и всё - потерял должность...
Ответить
Все новости
