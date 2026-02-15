Спаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»

В перерыве матча 25-го тура Серии A «Интер» – «Ювентус» представители туринцев на повышенных тонах говорили с судейской бригадой.

На лестнице, ведущей в подтрибунные помещения, главный тренер гостей Лучано Спаллетти высказывал претензии главному судье Федерико Ла Пенне.

После из-за спины экс-тренера «Зенита» появился гендиректор «Ювентуса» Дамьен Комолли и стал прорываться к арбитру. Спаллетти пришлось отталкивать руководителя клуба подальше от рефери. После Комолли ушел в тоннель.

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини кричал арбтиру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Его также увели в тоннель.

Ла Пенна не реагировал на обвинения и жестом призывал всех отправиться в раздевалки.