  • Главная
  • Новости
  • Спаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»

Спаллетти пришел в ярость от скандального судейства в матче «Интер» – «Ювентус»

Сегодня, 10:18
8

В перерыве матча 25-го тура Серии A «Интер»«Ювентус» представители туринцев на повышенных тонах говорили с судейской бригадой.

На лестнице, ведущей в подтрибунные помещения, главный тренер гостей Лучано Спаллетти высказывал претензии главному судье Федерико Ла Пенне.

После из-за спины экс-тренера «Зенита» появился гендиректор «Ювентуса» Дамьен Комолли и стал прорываться к арбитру. Спаллетти пришлось отталкивать руководителя клуба подальше от рефери. После Комолли ушел в тоннель.

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини кричал арбтиру, размахивая руками: «Так нельзя делать. Такого не может быть, не может быть, не может быть, не может быть, такого в мире не бывает». Его также увели в тоннель.

Ла Пенна не реагировал на обвинения и жестом призывал всех отправиться в раздевалки.

  • В первом тайме у «Ювентуса» был удален Пьер Калюлю из-за двух желтых карточек. Вторую защитник получил после симуляции Аллесандро Бастони.
  • «Интер», играя в большинстве, вырвал победу на 90-й минуте – 3:2.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Интер Спаллетти Лучано Ла Пенна Федерико
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771140901
Врут всё-такое бывает только в РПЛ, а во всём "просвещённом мире" судят честно,правильно,а ВАРево-наисовременнейший инструмент определения меры справедливости. Ндрангетой клянусь...
Ответить
Император 1
1771142245
Значит не только в РПЛ такое судейство
Ответить
...уефан
1771142390
...быкануть, и то душевно не могут, дряблое скудословие какое-то, как жопа старухи, тпфу блдь...
Ответить
Semenycch
1771142759
Рефери отсудил безобразно! Красную для Ювентуса просто выдумал!
Ответить
DMитрий
1771144904
В этом сезоне в Италии решили, что Интер должен стать чемпионом.
Ответить
Вжыхъ
1771151812
Т.ч. какие претензии могут быть к Звениту?! Реал тянут, Интер тянут... А у нас, так, ошибаются просто...
Ответить
