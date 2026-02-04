Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте

«Милан» крупно выиграл в 23-м туре чемпионата Италии.
Команда Массимилиано Аллегри на выезде разгромила «Болонью» со счетом 3:0.
Адриан Рабьо оформил 1+1, также забили Кристофер Нкунку и Рубен Лофтус-Чик.
Набрав три очка, «Милан» закрепился на втором месте в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» – пять баллов.
Италия. Серия А. 23 тур
Болонья - Милан - 0:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Лофтус-Чик, 20; 0:2 - К. Нкунку, 39 (с пенальти); 0:3 - А. Рабьо, 48.
Источник: «Бомбардир»