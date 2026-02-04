Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте

Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте

Сегодня, 00:41

«Милан» крупно выиграл в 23-м туре чемпионата Италии.

Команда Массимилиано Аллегри на выезде разгромила «Болонью» со счетом 3:0.

Адриан Рабьо оформил 1+1, также забили Кристофер Нкунку и Рубен Лофтус-Чик.

Набрав три очка, «Милан» закрепился на втором месте в таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» – пять баллов.

Италия. Серия А. 23 тур
Болонья - Милан - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Р. Лофтус-Чик, 20; 0:2 - К. Нкунку, 39 (с пенальти); 0:3 - А. Рабьо, 48.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»
Серия А. «Рома» ушла от поражения от «Милана» (1:1)
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
