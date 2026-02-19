Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса

«Милан» и «Комо» поделили очки в 24-м туре чемпионата Италии.

Итоговый счет – 1:1. Голами отличились Нико Пас и Рафаэль Леау.

«Милан» после поражения в стартовом туре от «Кремонезе» не проигрывает в 24 матчах Серии А подряд.

Команда Массимилиано Аллегри идет второй в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 7 очков.

«Комо» теперь занимает шестое место – команда Сеска Фабрегаса обогнала «Аталанту».