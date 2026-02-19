Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса

«Милан» и «Комо» поделили очки в 24-м туре чемпионата Италии.
Итоговый счет – 1:1. Голами отличились Нико Пас и Рафаэль Леау.
«Милан» после поражения в стартовом туре от «Кремонезе» не проигрывает в 24 матчах Серии А подряд.
Команда Массимилиано Аллегри идет второй в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 7 очков.
«Комо» теперь занимает шестое место – команда Сеска Фабрегаса обогнала «Аталанту».
Италия. Серия А. 24 тур
Милан - Комо - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Пас, 32; 1:1 - Р. Леау, 64.
Источник: «Бомбардир»