Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри не исключает переход в «Реал» по окончании сезона.
Он уже думает об изменениях в составе мадридской команды в случае своего назначения.
По информации Tuttosport, если Аллегри возглавит «Реал», то попросит подписать двух полузащитников.
Речь идет о Луке Модриче и Адриане Рабьо. Оба сейчас выступают за «Милан».
- Хорват был в «Реале» с 2012 по 2025 год.
- Осенью ему исполнится 41 год.
- В этом сезоне Модрич забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
Источник: Tuttosport