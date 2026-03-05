Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри не исключает переход в «Реал» по окончании сезона.

Он уже думает об изменениях в составе мадридской команды в случае своего назначения.

По информации Tuttosport, если Аллегри возглавит «Реал», то попросит подписать двух полузащитников.

Речь идет о Луке Модриче и Адриане Рабьо. Оба сейчас выступают за «Милан».