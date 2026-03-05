Бубнов – тренеру ЦСКА Челестини: «Чего ты ерунду-то лепишь?!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Ахмата».
- Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.
- ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.
– Давайте к ЦСКА.
– Челестини после игры [сказал]: не хватало агрессии. Раз. Потом он засадил, что Мойзес и Обляков… «Это не имеет значения, то, что их отсутствие, – это на игру никак [не повлияло]»…
Ещe как повлияло! Чего ты ерунду-то лепишь?! И вот здесь уже действительно встаeт вопрос квалификации. Или он лукавит, или же он дуркует. Или же ещe что-то делает.
Но во всяком случае он думает, что объективно относится, а на самом деле скрывает свои ошибки или непонимание.
– Но ЦСКА, на ваш взгляд, не лишился шансов на чемпионство, даже несмотря на это поражение?
– Нет, конечно.
– И ЦСКА ближе, на ваш взгляд, к чемпионству, чем «Локомотив»?
– По качеству игры, да.