  • Бубнов – тренеру ЦСКА Челестини: «Чего ты ерунду-то лепишь?!»

Бубнов – тренеру ЦСКА Челестини: «Чего ты ерунду-то лепишь?!»

5 марта, 20:48
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил слова главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Ахмата».

  • Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.
  • ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.

– Давайте к ЦСКА.

– Челестини после игры [сказал]: не хватало агрессии. Раз. Потом он засадил, что Мойзес и Обляков… «Это не имеет значения, то, что их отсутствие, – это на игру никак [не повлияло]»…

Ещe как повлияло! Чего ты ерунду-то лепишь?! И вот здесь уже действительно встаeт вопрос квалификации. Или он лукавит, или же он дуркует. Или же ещe что-то делает.

Но во всяком случае он думает, что объективно относится, а на самом деле скрывает свои ошибки или непонимание.

– Но ЦСКА, на ваш взгляд, не лишился шансов на чемпионство, даже несмотря на это поражение?

– Нет, конечно.

– И ЦСКА ближе, на ваш взгляд, к чемпионству, чем «Локомотив»?

– По качеству игры, да.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Челестини Фабио Бубнов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1772734125
Даааа, Саню завели.........
Ответить
Mirak92
1772734460
Лысый давно головой уехал. Но про то что Облякова отсутствие не повлияло, бред. еще как повлеяло. Так же я удивлен отдать мойзесу капитанскую повязку не Облякову. Обляков костяк !
Ответить
Cleaner
1772737595
Бубнов, это ТЫ годами ЕРУНДУ ЛЕПИШЬ!!!...(((
Ответить
saf05
1772741258
Бубен съехал.
Ответить
