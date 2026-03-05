Журавель: «Семак боится оказаться без такой работы»

Комментатор Тимур Журавель высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
«Семаку постоянно приходится жонглировать. Не просто выбирать состав, а ещe понимать, кто находится в каком настроении и кого оставить лишним.
Тренер сразу выпустил и Джона Джона, и Дурана, чтобы они почувствовали доверие и попали в атмосферу домашнего матча.
Семаку нужно учитывать несколько факторов при выборе стартового состава. Тренер «Зенита» раздражается на судейские моменты. Подсказывает команде, но не так активно. Скорее, там есть делегирование. У каждого свои полномочия.
Семак – такой босс скамейки, менеджер. По энергетике кажется, что всe в порядке. Все заряжены, делают своe дело.
С одной стороны, тренер такого большого клуба устаeт морально. С другой – он думает, что завтра у меня такого может не быть. Он уже привык к этому ритму.
Мне кажется, Семак боится оказаться без такой работы, где он востребован и находится в центре внимания», – заявил Журавель.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 42 очками в 19 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.