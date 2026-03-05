Орлов – о Соболеве: «Сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об уровне нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь?

И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него все выиграл.

Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых», – заявил Орлов.