Федотов – о расистском скандале в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Не стал бы доверять словам футболистов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об инциденте с оскорблениями на расовой почве Джона Кордобы во время кубковой игры между ЦСКА и «Краснодаром» на «ВЭБ Арене».

Сообщалось, что информация о расизме в отношении колумбийского нападающего отражена в рапорте комиссара встречи Дмитрия Маринича, а судейская бригада во главе с Алексеем Сухим эти данные в протокол не внесла.

«Сухой сам должен был слышать, что кричат с трибуны болельщики ЦСКА. Футболисты много чего говорят, но сам арбитр принимает решение на поле.

Например, я останавливал игру, а Сухой был резервным судьей на матче «Амкар» – «Динамо Мх». Тогда игру остановили и по громкой связи сообщили болельщикам «Амкара», чтобы они прекратили расистские выкрики. Я это слышал и находился в том месте, где сидели фанаты пермяков.

Возможно, Сухой вчера не слышал эти кричалки, потому что стадион был полный, а стоять прислушиваться никто не будет. Матч в таком случае надо продолжать.

Делегат матча должен был отобразить этот инцидент в протоколе. Если бы Сухой слышал расистские выкрики, то ему надо было остановить игру и объявить по стадиону, чтобы болельщики это прекратили.

Расистские выкрики – это очень тонкая грань. Нужно понимать, что именно кричат. Это серьезная тема, но доверять словам футболистов я не стал бы. У «Краснодара» и ЦСКА уже давно не все так просто», – заявил Федотов.