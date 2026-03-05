Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Федотов – о расистском скандале в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Не стал бы доверять словам футболистов»

Федотов – о расистском скандале в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Не стал бы доверять словам футболистов»

5 марта, 16:56
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об инциденте с оскорблениями на расовой почве Джона Кордобы во время кубковой игры между ЦСКА и «Краснодаром» на «ВЭБ Арене».

Сообщалось, что информация о расизме в отношении колумбийского нападающего отражена в рапорте комиссара встречи Дмитрия Маринича, а судейская бригада во главе с Алексеем Сухим эти данные в протокол не внесла.

«Сухой сам должен был слышать, что кричат с трибуны болельщики ЦСКА. Футболисты много чего говорят, но сам арбитр принимает решение на поле.

Например, я останавливал игру, а Сухой был резервным судьей на матче «Амкар»«Динамо Мх». Тогда игру остановили и по громкой связи сообщили болельщикам «Амкара», чтобы они прекратили расистские выкрики. Я это слышал и находился в том месте, где сидели фанаты пермяков.

Возможно, Сухой вчера не слышал эти кричалки, потому что стадион был полный, а стоять прислушиваться никто не будет. Матч в таком случае надо продолжать.

Делегат матча должен был отобразить этот инцидент в протоколе. Если бы Сухой слышал расистские выкрики, то ему надо было остановить игру и объявить по стадиону, чтобы болельщики это прекратили.

Расистские выкрики – это очень тонкая грань. Нужно понимать, что именно кричат. Это серьезная тема, но доверять словам футболистов я не стал бы. У «Краснодара» и ЦСКА уже давно не все так просто», – заявил Федотов.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Комментарии (5)
Император 1
1772720791
Выдумывает этот нытливый
Ответить
shahor
1772720831
Проигрывать надо уметь достойно.Буквально за два года Краснодар превратился в подленькую,провоцирующую,действующую из-под тишка,симулирующую по поводу и без команду.И невооружённым глазом видно,что сие поощряется тренерским штабом.Просто противно.
Ответить
boris63
1772720964
Тёлки свою несостоятельность хотят перевести в другую плоскость. Болельщикам тёлок должно быть стыдно и позорно за таких игроков и мямлю тренера. Им даже судьи не верят.
Ответить
Mirak92
1772722635
Симпатия к быкам была, но постоянное нытье после поражения, постоянное ныть Кордобы, как рукой сняло. Сперцян, Кордоба, постоянно про расизм ноют. С Гнильцом оказался клубчик
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772723538
думается, что не продажной бом.же-подстилке нам говорить, кому верить, кому - нет))) в первую очередь, записи с видео-камер: если факты есть - тогда виноваты болельщики, нет - тогда КОрдоба и Ко клевещут... а всякий Федотовы - им лучше сидеть тихо и не высовываться... В любом случае, ЦСКА как принимающая сторона имеет видеозаписи и сможет все представить..
Ответить
