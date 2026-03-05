Непомнящий призвал наказать болельщиков ЦСКА, допустивших расистские выкрики

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий отреагировал на ситуацию с расистскими выкриками в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче FONBET Кубка России.

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Это катастрофа! Мы живeм в таком многонациональном государстве! Если такие моменты есть, то это просто невоспитанные люди. Да, меня это коробит, потому что я много лет прожил в африканских странах. Для меня это как по сердцу.

Клуб не должен от этого страдать. Нужно найти и наказать тех, кто выкрикивал. Я же знаю, как ЦСКА работает с болельщиками. Там всe с этим налажено», – сказал Непомнящий.