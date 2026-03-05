Игрок «Краснодара» – о расистских выкриках с трибун в матче с ЦСКА: «Судья должен был остановить игру»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев призвал не закрывать глаза на расистские выкрики с трибун во время матча FONBET Кубка России с ЦСКА на «ВЭБ Арене».

Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.

«Я не люблю говорить о судьях, но в этом матче отмечу их действия. Когда с трибун звучат оскорбительные, в том числе расистские выкрики, на это нельзя закрывать глаза. Наши игроки должны справляться с давлением, но есть вещи, которые недопустимы. Это ненормально.

Судья должен был отреагировать – остановить игру, сделать предупреждение, возможно, призвать организаторов или представителей клуба повлиять на болельщиков. Если подобное повторится, надеюсь, будут приняты более жeсткие меры», – сказал Пальцев.