Лига чемпионов. «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале

«Атлетико» и «Арсенал» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Игра в Мадриде завершилась ничьей со счетом 1:1.
Оба гола были забиты с пенальти. 11-метровые реализовали Виктор Дьекереш и Хулиан Альварес.
Ответная встреча пройдет в Лондоне в следующий вторник, 5 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала
Атлетико - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - В. Дьекереш, 44 (с пенальти); 1:1 - Х. Альварес, 56 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»