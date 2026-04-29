  • Лига чемпионов. «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале

Лига чемпионов. «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале

Вчера, 23:58
15

«Атлетико» и «Арсенал» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Игра в Мадриде завершилась ничьей со счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти. 11-метровые реализовали Виктор Дьекереш и Хулиан Альварес.

Ответная встреча пройдет в Лондоне в следующий вторник, 5 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала
Атлетико - Арсенал - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - В. Дьекереш, 44 (с пенальти); 1:1 - Х. Альварес, 56 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Альварес побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Морган – о «ПСЖ» и «Баварии»: «Арсенал» измотает любого из них» 6
Где смотреть матч «Атлетико» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 29 апреля 2026
Лига чемпионов Арсенал Атлетико
Комментарии (15)
Snek
1777496441
Почему пенальти отменили? Потому что Симеоне орал громче, чем Артета. Хотя игра равная и Арсенал вряд ли бы заслужил победу. На Эмирейтс Атлетико будет сложнее.
Artemka444
1777496559
Судья даун точно Он явно из рфпл!!!!
Snek
1777496770
Я так понимаю, что он руководствовался тем, что контакт был, но Эзе сам упал, а не из-за контакта. С другой стороны, контакт был, а это фол и надо ставить на точку.
mutabor0992
1777497890
Не понимаю зачем этот VAR нужен???
Snek
1777508776
Да VAR то нужен, я не понимаю зачем судья под давлением Симеоне бежит в очевидной ситуации смотреть VAR, а потом идёт на поводу у Симеоне. Он принял весьма спорное решение потому что слушал возгласы Диего. Это не по футбольному совсем. Симеоне всегда топил за своих правы они или нет.
Yellow 91
1777520891
Ей богу комментаторы дети. Вы вообще чемпионате европейские смотрите? При чем тут "орал, не орал, Диего Симионе? Он и при первом пенальти орал, и че, пенку отменили?-нет! Отмеченный пенальти - всё правильно, там был ракурс с одной из камер (на вар не показали, на повторах показали один раз), касание было - чиркнул, т.е. недостаточный контакт, в Англии есть такая же трактовка - "НЕДОСТАТОЧНЫЙ КОНТАКТ". А по поводу игры, у атлетико моментов было в 3 раза больше, у лукмана минимум 2 удара с хороших позиций, но во вратаря, у гризмана 3. Эмирэйтс может и не помочь, вспомните игру с фулхэмом (по моему) совсем недавно
FWSPM
1777526608
пенальти не было с одного из ракурсов хорошо видно что контакт минимальный
ScarlettOgusania
1777528713
спасибо за подсказку, спать очень хотелось, когда писал...))
mutabor0992
1777534888
Момент это не гол.Моменты еще реализовать нужно...
neveldomha
1777544685
После этого матча можно сделать только один вывод. Победителями лиги чемпионов этим командам не стать. По большому счету, финал состоится 6 мая. А в формальном финале, победителю пары ПСЖ- Бавария вручат кубок чемпионов.
Главные новости
Бывший легионер 5 клубов РПЛ хочет работать в «Спартаке»
13:51
Селюк – об игроке РПЛ: «Номер один в лиге по нырянию, дельфин и русалка в одном лице»
13:33
2
Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА
13:24
Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
12:59
3
Шпрыгин рассказал о ситуации с крестным ходом на стадионе «Динамо»
12:38
3
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались хорватским защитником
12:26
Халк нашел новый клуб
12:12
2
Стало известно, есть ли у Моуринью предложение от «Реала»
11:44
Список судей на матчи 28-го тура РПЛ
11:35
8
Представитель Батракова сообщил о планах скаутов «ПСЖ» по игроку
11:22
2
Все новости
Все новости
Артета – после матча с «Атлетико»: «Меня невероятно возмущает, как, черт возьми, отменили пенальти»
10:39
1
Райс – об отмене 11-метрового в ворота «Атлетико»: «Это чистый пенальти»
10:07
Симеоне объяснил, как «Атлетико» наладил игру по ходу матча с «Арсеналом»
09:36
Артета оценил игру «Арсенала» против «Атлетико»
09:13
Аршавин предложил идеального тренера для «Реала»
08:30
4
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
08:14
1
Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Арсеналом» в первом полуфинале ЛЧ
01:43
Артета обрушился на судей после первого полуфинала ЛЧ «Атлетико» – «Арсенал»
01:23
3
«Арсенал» повторил клубный рекорд в Лиге чемпионов
00:35
Пономарев – после 4 голов от «Баварии»: «Не сказал бы, что Сафонов лучший российский вратарь»
Вчера, 23:40
4
Альварес побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Вчера, 23:34
Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»
Вчера, 22:33
6
Прогноз Бубнова на ответный полуфинал ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ»
Вчера, 21:57
7
Ключевой игрок «ПСЖ» пропустит ответный полуфинал ЛЧ с «Баварией»
Вчера, 21:38
2
Газзаев двумя словами описал матч «ПСЖ» – «Бавария»
Вчера, 20:31
1
Жена Сафонова отреагировала на игру «ПСЖ» – «Бавария»
Вчера, 14:57
Нойер объяснил 5 пропущенных голов от «ПСЖ»
Вчера, 14:15
1
Губерниев сказал, кто сейчас лучше – Сафонов или Овечкин
Вчера, 13:12
13
Тренер «Баварии» заявил о возможной ошибке судьи матча с «ПСЖ»
Вчера, 12:58
4
Стала известна оценка Сафонова от L’Equipe за игру с «Баварией»
Вчера, 11:19
5
Кейн – о матче «ПСЖ» и «Баварии»: «Игра в обороне была великолепна»
Вчера, 10:55
3
Маркиньос высказался о менталитете «ПСЖ» и «Баварии» после матча с 9 голами
Вчера, 10:34
Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией»
Вчера, 10:02
1
Защитник «Баварии» заявил о спорных решениях судьи в матче с «ПСЖ»
Вчера, 09:33
2
Морган – о «ПСЖ» и «Баварии»: «Арсенал» измотает любого из них»
Вчера, 09:13
6
Компани сказал, что вселяет уверенность в «Баварию» перед ответной игрой с «ПСЖ»
Вчера, 08:41
1
Энрике назвал число голов, которые «ПСЖ» нужно забить в ответном матче с «Баварией»
Вчера, 08:20
1
