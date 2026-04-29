Лига чемпионов. «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале

«Атлетико» и «Арсенал» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Игра в Мадриде завершилась ничьей со счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти. 11-метровые реализовали Виктор Дьекереш и Хулиан Альварес.

Ответная встреча пройдет в Лондоне в следующий вторник, 5 мая.