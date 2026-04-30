В седьмой лиге Европы могут переиграть 133 матча

В чемпионате Нидерландов произошел скандал из-за проблем с паспортами футболистов.

Ряд игроков оформили гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде для выступления за сборные этих стран.

Согласно законодательству Нидерландов, эти футболисты лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу, однако необходимых документов у них не было.

В связи с этим недействительными могут признать 133 матча Эредивизие. Проблема с паспортами затрагивает 11 игроков из восьми клубов.