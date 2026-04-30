В седьмой лиге Европы могут переиграть 133 матча

Сегодня, 00:55
7

В чемпионате Нидерландов произошел скандал из-за проблем с паспортами футболистов.

Ряд игроков оформили гражданство Индонезии, Суринама и Кабо-Верде для выступления за сборные этих стран.

Согласно законодательству Нидерландов, эти футболисты лишались гражданства европейской страны и должны были оформлять разрешение на работу, однако необходимых документов у них не было.

В связи с этим недействительными могут признать 133 матча Эредивизие. Проблема с паспортами затрагивает 11 игроков из восьми клубов.

  • Чемпионат Нидерландов – седьмая лига Европы согласно таблице коэффициентов УЕФА.

Источник: ESPN
Нидерланды. Эредивизие
Avitaminoz
1777502757
Ну да, конечно. Распустить сборную и пусть играют чемпионат по новой
Urtíca
1777503467
Херня какая то.Может и есть проблемы с паспортами ,но никто эти 133 матча переигрывать не будет. До такого идиотизма никакая страна в мире не дойдет. Любят журнашлюшки для хайпа куйню спороть.
алдан2014
1777506076
Вы нам ещё за Антоху ответите
ilya-ilya-google
1777508499
И надо уложиться до конца этого сезона
Oldtrafford83
1777524564
В седьмой лиге Европы .- Очередной тупой заголовок в стиле медузы!!!
TOMSON
1777525257
Это технари, а не переигровки.
DMитрий
1777531739
Данные моменты не касаются спортивной составляющей. Хуже или лучше от вида бумажки на руках играть не стали. Переигрывать никто не будет, физически не получится. Закон должен предусматривать штраф за отсутствия разрешение на работу. Влупить по полной + на Х2 и пусть след. раз следят за своими "питомцами". По итогу финансового нагиба, бабок на трансферы к след. сезону не будет, возможно придётся даже продавать кого-то из основы. Вариант 2: к первому штрафу добавить снятие определённого кол-а очков на старт нового сезона. Вот и наказание.
