Промес признался в совершении преступления

17 марта, 18:10
31

Бывший вингер «Спартака» Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему родственнику.

Адвокат футболиста Карри Кноопс прояснила, что речь идет не о двоюродном брате, а о внуке сводной сестры его бабушки.

По ее словам, Промес поссорился с потерпевшим, поскольку тот якобы украл семейные драгоценности.

«Мужчина попросил Промеса выйти с ним на улицу. Там начался хаос. Несколько человек подрались, и дальний родственник напал на Промеса. В этих суматошных обстоятельствах Промес нанес один удар ножом для чистки овощей», – заявила Кноопс.

Также адвокат отвергла обвинения в контрабанде кокаина. Она утверждает, что экс-спартаковец непричастен к перевозке наркотиков.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Источник: Voetbal Primeur
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (31)
Айболид
1773761111
Граждане ,не верьте ! Эти признания выбиты в газромовских застенках .
...уефан
1773761769
..."Резать, к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!"(с)...
ПалкоВводецъ007
1773762265
Причём здесь футбольный сайт и прошлые уголовные похождения наркопреступника? Гыгыгы
R_a_i_n
1773763311
Ну что-же, раз признался, значит сидит не зря. Загубил карьеру. Нам кстати не хватает щас подобного игрока.
rash1959
1773763449
Наводят понапраслину на хорошего человека И хорошего работника. Свободу Квинси Промесу (Юрию Деточкину) А кто не знает - молчите.
Прокс
1773764786
Квинс тоже батюшкой станет на зоне!!!!
acor94
1773765229
Баклажаны ножем чистил?)))
Avitaminoz
1773766759
Может ему скинемся на норм адвоката? А то чёт этот его топит прям
алдан2014
1773789283
Честь семьи смыта кровью. Крысу наказали. Блохастые могут не коментиррвать
САДЫЧОК
1773817944
Что то не складывается. Бананы ножом чистил?
