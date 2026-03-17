Промес признался в совершении преступления

Бывший вингер «Спартака» Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему родственнику.

Адвокат футболиста Карри Кноопс прояснила, что речь идет не о двоюродном брате, а о внуке сводной сестры его бабушки.

По ее словам, Промес поссорился с потерпевшим, поскольку тот якобы украл семейные драгоценности.

«Мужчина попросил Промеса выйти с ним на улицу. Там начался хаос. Несколько человек подрались, и дальний родственник напал на Промеса. В этих суматошных обстоятельствах Промес нанес один удар ножом для чистки овощей», – заявила Кноопс.

Также адвокат отвергла обвинения в контрабанде кокаина. Она утверждает, что экс-спартаковец непричастен к перевозке наркотиков.