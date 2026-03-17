Промес признался в совершении преступления

Бывший вингер «Спартака» Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему родственнику.
Адвокат футболиста Карри Кноопс прояснила, что речь идет не о двоюродном брате, а о внуке сводной сестры его бабушки.
По ее словам, Промес поссорился с потерпевшим, поскольку тот якобы украл семейные драгоценности.
«Мужчина попросил Промеса выйти с ним на улицу. Там начался хаос. Несколько человек подрались, и дальний родственник напал на Промеса. В этих суматошных обстоятельствах Промес нанес один удар ножом для чистки овощей», – заявила Кноопс.
Также адвокат отвергла обвинения в контрабанде кокаина. Она утверждает, что экс-спартаковец непричастен к перевозке наркотиков.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: Voetbal Primeur