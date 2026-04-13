Сперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы о столкновении с вингером «Зенита» Педро.

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

– Как нога?

– Я сейчас перемотан. Посмотрим. Потом я выложу в своем канале.

– Ничего серьезного?

– Посмотрим. Если не отечет сильно.

– Тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что судья придумал удаление. Как ответите?

– Я при чем? Зачем меня подстрекаете? Я ничего не помню после удара.