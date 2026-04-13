Сперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопросы о столкновении с вингером «Зенита» Педро.
- Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
- Он ударил шипами в голеностоп Сперцяна.
- Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
– Как нога?
– Я сейчас перемотан. Посмотрим. Потом я выложу в своем канале.
– Ничего серьезного?
– Посмотрим. Если не отечет сильно.
– Тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что судья придумал удаление. Как ответите?
– Я при чем? Зачем меня подстрекаете? Я ничего не помню после удара.
Источник: «Спорт-Экспресс»