Назван лучший игрок «Спартака» со времен Промеса

28 марта, 17:54
21

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал восхвалил свой трансфер. Речь о покупке летом 2024 года полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко – лучший футболист «Спартака» на ближайшее время после Квинси Промеса», – считает португальский скаут.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

Еще по теме:
Аршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко 8
Помазун встал на защиту Барко: «Это не понты» 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
...уефан
1774711791
...ещё бы он побыстрее решения принимал, подолгу не таская мяч в постоянном улучшении позиции, вообще б, ему цены не было...
oyabun
1774715786
При всём уважении, с Промесом Барко и рядом не стоял. Антоха делал результат, а Барко хорош только тем что очень хорошо владеет мячом ну и иногда делает удачные передачи в финальную треть. Забивает не часто, а штрафные в его исполнении так вообще просто Боль.
timon2401
1774727414
Но может быть.. Барко сейчас у нас один из лучших!! Но по сравнению с Антохой о увы(((
alefreddy
1774728028
да очень хороший игрок но не может решить как Промес исход игры
zigbert
1774766312
Игроки совершенно разные по стилю игры. Промес более нацелен на взятие ворот. Барко тяготеет к комбинационной игре. Сейчас в Спартаке он лучший.
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
Все новости
