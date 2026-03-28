Назван лучший игрок «Спартака» со времен Промеса

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал восхвалил свой трансфер. Речь о покупке летом 2024 года полузащитника Эсекьеля Барко.
«Барко – лучший футболист «Спартака» на ближайшее время после Квинси Промеса», – считает португальский скаут.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
