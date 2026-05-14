Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом

Президент Fight Nights Камил Гаджиев готов организовать бой между форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой и рэпером Джиганом.
Гаджиев рассказал в новом выпуске «Друзей фортуны» в VK Видео, что заплатит Дзюбе за бой 30 миллионов рублей.
- У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
- Претендентом на него называют московскую «Родину».
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра.
- Ранее Дзюба заявлял, что планирует вернуться в «Спартак».
Источник: «Бомбардир»