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Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом

14 мая, 16:17
22

Президент Fight Nights Камил Гаджиев готов организовать бой между форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой и рэпером Джиганом.

Гаджиев рассказал в новом выпуске «Друзей фортуны» в VK Видео, что заплатит Дзюбе за бой 30 миллионов рублей.

  • У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
  • Претендентом на него называют московскую «Родину».
  • В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
  • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра.
  • Ранее Дзюба заявлял, что планирует вернуться в «Спартак».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Айболид
1778766325
Ээээ...А какой формат "поединка" ?
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Cleaner
1778766802
Ставлю на Дзюбу. У Артема сильные РУКИ!!!...)))
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Борис23
1778767512
Джиган раньше кикбоксингом занимался, а Дзюба чем?
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acor94
1778767661
На счёт суммы не знаю, а писты точно получит мама не горюй))
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Майк85
1778768528
Давайте я подрочусь, дайте мне 30 лямов
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NewLife
1778768755
Идиоты !
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Красногвардейчик
1778769051
Интересно бы глянуть))) Как из дрочера спесь выбьют)
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Спартaк
1778807651
дожился.скоро еще с берковой дратся пойдет или иришкой чики пики)
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sochi-2013
1778834603
Гнилой заход. У Дзюбы контракт, и возможен новый. Если получит травму по дурости (по другому предложение Гаджиева не назвать), на карьере футболиста можно ставить крест. 30 лямов - выходное пособие.
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