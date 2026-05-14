Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом

Президент Fight Nights Камил Гаджиев готов организовать бой между форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой и рэпером Джиганом.

Гаджиев рассказал в новом выпуске «Друзей фортуны» в VK Видео, что заплатит Дзюбе за бой 30 миллионов рублей.