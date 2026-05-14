Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявка Франции на ЧМ-2026

Вчера, 23:01
5

Сборная Франции опубликовала в соцсетях заявку на чемпионат мира-2026.

Вратари: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Еще по теме:
Трое представителей РПЛ включены в расширенный состав Колумбии на ЧМ-2026 4
Опубликован состав сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026 2
Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026 2
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция. Лига 1
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1778789800
И сколько из них французов)
Ответить
СильныйМозг
1778790211
Прикиньте, там даже белые есть!
Ответить
рылы
1778791915
помню, на чм-2002 в японии и корее появилась крылатая фраза: играли не.гры с не.грами - а проиграли французы (матч франция-сенегал, кажется).
Ответить
arkadirubalskiy
1778792635
Ставите на спорт? То ищите в Яндексе надежного помощника. Дают прогнозы с 2013 года. Наберите «серебряный прогноз сайт» в поиске. Ставка-прогнозру – многие доверяют.
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
4
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Трое представителей РПЛ включены в расширенный состав Колумбии на ЧМ-2026
Вчера, 20:38
4
Опубликован состав сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
Вчера, 16:35
2
Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026
Вчера, 09:54
2
ESPN обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
13 мая
Пять игроков сборной Ирака не пустят в США на ЧМ-2026
13 мая
11
40-летний вратарь может сыграть за сборную Германии на ЧМ-2026
13 мая
1
Опубликован состав сборной Швеции на ЧМ-2026
12 мая
1
Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет
12 мая
22
Расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
12 мая
10
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
11 мая
3
Иран выдвинул 10 условий своего участия в ЧМ-2018
9 мая
8
Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
9 мая
2
Раскрыта дата отправки сборной Узбекистана на ЧМ-2026
8 мая
6
ФотоТолько один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026
8 мая
2
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026
8 мая
15
ВидеоШакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026 с необычным названием
7 мая
11
Трамп – о цене билетов на первый матч США на ЧМ-2026: «Я бы столько не заплатил, честно говоря»
7 мая
Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026
6 мая
3
Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026
6 мая
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
5 мая
1
США не дали визу российскому футбольному журналисту
3 мая
4
Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
2 мая
3
Задержан арбитр ЧМ-2026 – он трогал мальчика и пытался заманить его в номер отеля
1 мая
17
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая
11
Трамп разрешил Ирану играть на ЧМ-2026
30 апреля
11
ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026
30 апреля
40
Раскрыт размер увеличенного призового фонда ЧМ-2026
29 апреля
3
Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США
28 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 