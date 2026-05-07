Шакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026 с необычным названием

Колумбийская певица Шакира во второй раз стала исполнительницей официальной песни чемпионата мира.
В 2010 году официальной песней ЧМ в ЮАР был трек Waka Waka (This Time for Africa).
В 2026-м она анонсировала песню Dai Dai, записанную совместно с нигерийским певцом Burna Boy.
Премьера запланирована на 14 мая. Клип сняли на легендарном стадионе «Маракана» в Бразилии.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
