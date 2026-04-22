Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Сергеем Ребровым.

Имя его преемника будет названо позднее. При этом Ребров продолжит работу в УАФ в качестве вице-президента и члена исполнительного комитета.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную всегда поддерживали. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду признателен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – сказал Ребров.