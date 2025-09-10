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Сергей Ребров
Сергей Ребров
Украина
3 июня 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Ребров назвал игрока «Спартака», который может выступать в лучших клубах Европы
30 октября
6
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
8
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины
22 апреля
2
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
2025.09.10 12:15
1
Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»
2024.12.21 13:47
2
На Украине сообщили о конфликте в сборной в преддверии чемпионата Европы
2024.06.27 14:38
9
Тренер сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024
2024.06.26 22:39
14
Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Словакией
2024.06.21 19:07
17
Тренер сборной Украины объяснил крупное поражение от Румынии
2024.06.17 19:30
3
Ребров: «Абсолютно согласен, что Украина – футбольная страна»
2024.06.14 13:53
2
Ребров прокомментировал волевую победу над Боснией
2024.03.22 12:07
1
Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ
2023.10.02 23:29
2
Сборная Украины назвала нового тренера – он выигрывал РПЛ
2023.06.07 12:32
1
Сборная Украины объявила имя нового тренера
2023.02.28 15:55
2
Суркис: «Ребров не возглавил сборную Украины, потому что его не отпустили арабы»
2022.01.29 20:11
Sport.ua: Ребров возглавит сборную Украины
2021.08.07 09:57
1
Metaratings: Ребров – единственный кандидат на пост главного тренера сборной Украины
2021.08.05 08:36
1
Маркевич, Ребров и Михайличенко – кандидаты на пост главного тренера сборной Украины
2021.08.03 15:11
3
Уткин: «Сборная Украины планирует поменять Шевченко на Реброва»
2021.06.20 00:42
Ребров возглавил эмиратский «Аль-Айн»
2021.06.07 00:51
1
Украинец Ребров покинул пост главного тренера «Ференцвароша»
2021.06.04 17:59
Ребров – о работе в России: «Точно сейчас туда не поеду»
2021.04.10 10:45
6
Агент Реброва: «Только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Сергею на Украине»
2021.03.08 19:23
6
«РБ-Спорт»: Ребров в конце 2020 года отказался возглавить ЦСКА по политическим причинам
2021.03.08 07:48
9
Ребров: «Ювентус» – это не только Роналду. У них есть и другие большие игроки»
2020.11.24 08:16
Луческу: «Речь о противостоянии «Ференцварош» – «Динамо», а не о моем с Ребровым»
2020.10.28 10:55
Лига чемпионов. «Ференцварош» Реброва крупно уступил «Барселоне»
2020.10.20 23:58
Лига чемпионов. «Динамо» К, «Ференцварош» Реброва, «Олимпиакос» вышли в групповой этап
2020.09.29 23:55
3
Фото
Экс-зенитовец Мак пополнил «Ференцварош» Реброва
2020.09.18 19:20
1
2
3
4
5
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