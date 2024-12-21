Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»

Технический координатор «Спартака», бывший вратарь клуба Артем Ребров высказался против ужесточения правил игры вратарей.
«Меня беспокоит ужесточение правил игры вратаря. Теперь же запрещается выходить с коленом.
Напрягает эта тема. Когда делаешь правило, что вратарям больше нельзя выставлять колено, надо понимать, к чему оно приводит. А приводит вот к чему: полевые игроки подсознательно понимают, что им можно больше и летят во вратаря до конца.
В итоге калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой. Я уверен, что эти изменения надо отменять. Если нападающий знает, что вратарь может пойти с коленом, то он действует намного осторожнее.
А так вратарь вообще беззащитен – и вы видите, к чему это приводит. Нападающие летят как хотят, держат ноги на любой высоте, ни о чем не думают и просто калечат. Это безобразие, так не должно быть.
Допускаю, что эти травмы могли произойти по осторожности и случайности, но, как говорится, случайности не случайны», – сказал Ребров.
- Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил удар шипами по лицу в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) от защитника соперника Уилфрида Синго. Он был заменен на 22-й минуте.
- Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин получил разрыв коры левой почки 4-й степени в матче чемпионата Португалии против «Браги» (3:3). На 6-й минуте соперник попал голкиперу ногой в живот, но россиянин доиграл встречу.