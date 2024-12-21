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    • Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»

    Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»

    Технический координатор «Спартака», бывший вратарь клуба Артем Ребров высказался против ужесточения правил игры вратарей.

    «Меня беспокоит ужесточение правил игры вратаря. Теперь же запрещается выходить с коленом.

    Напрягает эта тема. Когда делаешь правило, что вратарям больше нельзя выставлять колено, надо понимать, к чему оно приводит. А приводит вот к чему: полевые игроки подсознательно понимают, что им можно больше и летят во вратаря до конца.

    В итоге калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой. Я уверен, что эти изменения надо отменять. Если нападающий знает, что вратарь может пойти с коленом, то он действует намного осторожнее.

    А так вратарь вообще беззащитен – и вы видите, к чему это приводит. Нападающие летят как хотят, держат ноги на любой высоте, ни о чем не думают и просто калечат. Это безобразие, так не должно быть.

    Допускаю, что эти травмы могли произойти по осторожности и случайности, но, как говорится, случайности не случайны», – сказал Ребров.

    • Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил удар шипами по лицу в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 с «Монако» (4:2) от защитника соперника Уилфрида Синго. Он был заменен на 22-й минуте.
    • Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин получил разрыв коры левой почки 4-й степени в матче чемпионата Португалии против «Браги» (3:3). На 6-й минуте соперник попал голкиперу ногой в живот, но россиянин доиграл встречу.

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    Источник: Спортс''

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии (3)
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    DMитрий
    1734780724
    А ничего что выходя с коленом, кипер может тоже не плохо приложиться в любую часть тела. На противоходе это может быть очень ощутимо. Вчера в матче Верона-Милан вратарь вышел с коленом вперед и в не особо острой борьбе дал в пах Габбии (последствия думаю понятны) Ок, возможно отменять не надо, но тогда если кипер влетит кому-то этим коленом получай жёлтую и свободный. А то вратари какие-то неприкасаемые совсем, чуть задели - нападение на вратаря.
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    Цугундeр
    1734784665
    Если заблаговременно поцеловать штангу (ну ,или шлагбаум)), то никакие выставленные колени не нужны. Главное- их вовремя расставить. И получать удовольствие.)
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