Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Фамаликан
€ 26 млн
Фамаликан
Вила-Нова-де-Фамаликан
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Мунисипаль де Фамаликан
Сайт:
http://www.fcfamalicao.pt/
Тренер:
Карлуш Карвальял
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Фото
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Фото
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Локомотив» заинтересовался хавбеком из чемпионата Португалии
2025.06.08 13:30
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Фамаликан» – «Каза Пиа»: Португалия. Высшая лига, 16 мая 2025
2025.05.15 10:40
Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:07
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Российский вратарь, получивший травму почки, рассказал о своем состоянии
2024.12.21 15:03
Ребров – об ужесточении правил игры голкиперов: «Калечат вратарей – как было недавно со Злобиным и Доннаруммой»
2024.12.21 13:47
2
Российский вратарь «Фамаликана» повредил кору почки
2024.12.19 20:35
2
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
2024.10.01 09:24
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
2024.09.27 22:43
1
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
2024.08.28 10:05
Матч «Спортинга» в Португалии перенесли из-за протестов полицейских
2024.02.04 00:31
«Локомотив» поспорит за бразильца, чей переход в ЦСКА сорвался
2024.01.28 10:35
2
Переход капитана «Фамаликана» в ЦСКА сорвался
2024.01.20 16:08
2
ЦСКА возьмет в аренду бразильского защитника
2024.01.17 13:08
ЦСКА заплатит 5 миллионов за бразильского защитника, но при одном условии
2024.01.16 15:00
1
Названы два клуба из топ-5 РПЛ, заинтересованных в защитнике Риччели
2024.01.04 10:32
2
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
Российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство
2022.09.08 14:59
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Фото
39-летний Бруну Алвеш вернулся в Португалию и подписал контракт с «Фамаликаном»
2021.07.02 06:38
Примейра. Злобин в дебютном матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики»
2020.09.19 00:19
1
«Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан»
2020.08.22 13:59
3
«Спартак» интересуется форвардом «Фамаликана» Мартинесом
2020.08.21 15:35
10
В ЦСКА может перейти форвард «Фамаликана» Мартинес
2020.07.14 19:19
12
1
2
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+