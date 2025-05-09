Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025

09 мая 2025 13:41
Санта-Клара - Фамаликан
10 мая 2025, суббота 17:30 | Португалия. Примейра, 33 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счет 1:2 в пользу «Фамаликана»
Сделать ставку

10 мая на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» пройдет один из ключевых матчей 33-го тура Примейры, в котором встретятся «Санта-Клара» и «Фамаликан». Обе команды расположились в верхней части таблицы и продолжают бороться за высокие позиции. Для «Санта-Клары» это возможность укрепить свои шансы на еврокубки, а для «Фамаликана» шанс сократить отставание и обойти соперника по итогам сезона.

«Санта-Клара»

После 32 туров «Санта-Клара» занимает 6-е место с 51 очком. Команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает в 3 последних матчах, включая ничью с мощной «Брагой» (1:1) и уверенную победу над «Арукой» (2:0). Главной ударной силой коллектива остается Винисиус, который забил 8 голов в сезоне. Несмотря на то что «Санта-Клара» редко радует результативностью (4 гола в последних 5 матчах), оборона играет слаженно и допускает не более 1 гола за игру в среднем.

«Фамаликан»

«Фамаликан» идет на 7-й позиции с 44 очками и борется за место в топ-6. Команда выдала непростую серию без побед в последних 3 матчах, но остается грозным соперником. В последних 5 турах клуб забил 8 голов, что подтверждает отличную форму атакующей линии. Оскар Аранда является ключевой фигурой впереди (9 голов за сезон). Фамаликан продолжает забивать в каждом матче (11 игр подряд), однако в защите есть проблемы – команда пропускает регулярно (6 голов в 5 матчах).

Факты о командах:

«Санта-Клара»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола за матч, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах подряд

«Фамаликан»

  • Забивает в 11 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола за матч, 1.20 пропущенных (последние 5 игр)
  • Побеждает в 4 последних выездных матчах против «Санта-Клары»

Прогноз на матч «Санта-Клара» – «Фамаликан»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме в атаке: «Санта-Клара» стабильно забивает дома, а «Фамаликан» отличается высокой результативностью в гостях. При этом защита обеих команд допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами. «Фамаликан» исторически удачно играет против «Санта-Клары» на выезде, и, учитывая мощный атакующий потенциал гостей, они выглядят фаворитами, но игра ожидается упорной.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Фамаликана» – коэффициент 6.00
  • Победа «Фамаликана» – коэффициент 2.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.0
Точный счет 1:2 в пользу «Фамаликана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Португалия. Примейра Фамаликан Санта-Клара
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 