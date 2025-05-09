10 мая на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» пройдет один из ключевых матчей 33-го тура Примейры, в котором встретятся «Санта-Клара» и «Фамаликан». Обе команды расположились в верхней части таблицы и продолжают бороться за высокие позиции. Для «Санта-Клары» это возможность укрепить свои шансы на еврокубки, а для «Фамаликана» шанс сократить отставание и обойти соперника по итогам сезона.

«Санта-Клара»

После 32 туров «Санта-Клара» занимает 6-е место с 51 очком. Команда демонстрирует стабильные результаты и не проигрывает в 3 последних матчах, включая ничью с мощной «Брагой» (1:1) и уверенную победу над «Арукой» (2:0). Главной ударной силой коллектива остается Винисиус, который забил 8 голов в сезоне. Несмотря на то что «Санта-Клара» редко радует результативностью (4 гола в последних 5 матчах), оборона играет слаженно и допускает не более 1 гола за игру в среднем.

«Фамаликан»

«Фамаликан» идет на 7-й позиции с 44 очками и борется за место в топ-6. Команда выдала непростую серию без побед в последних 3 матчах, но остается грозным соперником. В последних 5 турах клуб забил 8 голов, что подтверждает отличную форму атакующей линии. Оскар Аранда является ключевой фигурой впереди (9 голов за сезон). Фамаликан продолжает забивать в каждом матче (11 игр подряд), однако в защите есть проблемы – команда пропускает регулярно (6 голов в 5 матчах).

Факты о командах:

«Санта-Клара»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 гола за матч, 1.00 пропущенного (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах подряд

«Фамаликан»

Забивает в 11 последних матчах

В среднем: 1.60 гола за матч, 1.20 пропущенных (последние 5 игр)

Побеждает в 4 последних выездных матчах против «Санта-Клары»

Прогноз на матч «Санта-Клара» – «Фамаликан»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме в атаке: «Санта-Клара» стабильно забивает дома, а «Фамаликан» отличается высокой результативностью в гостях. При этом защита обеих команд допускает ошибки, что повышает вероятность обмена голами. «Фамаликан» исторически удачно играет против «Санта-Клары» на выезде, и, учитывая мощный атакующий потенциал гостей, они выглядят фаворитами, но игра ожидается упорной.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Фамаликана».

Рекомендованные ставки: