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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Санта-Клара
€ 14 млн
Санта-Клара
Понта-Делгада
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Сайт:
http://cdsantaclara.com/
Тренер:
Вашку Матуш
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«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Санта-Клара» – «Фамаликан»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:07
Прогноз на точный счет матча «Брага» – «Санта-Клара»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 13:08
«Урал» выкупил защитника за 1,5 миллиона
2024.04.23 17:44
Фото
«Ростов» объявил о переходе вингера сборной Ирана
2023.07.13 23:15
2
Фото
«Урал» подписал третьего новичка из Португалии за текущее лето
2023.07.07 13:33
1
«Урал» близок к покупке бразильского защитника
2023.07.06 07:54
1
«Ростов» подпишет иранца из «Санта-Клары»
2023.07.05 09:07
Фото
«Химки» подписали защитника «Санта-Клары»
2023.02.10 22:12
1
«СЭ»: чемпионат Португалии возобновится 4 июня
2020.05.12 22:22
Видео
Зе Луиш попал ногой в голову защитника в ходе бисеклеты. Пострадавшего унесли с поля на носилках
2019.12.20 12:45
5
Селюк – о трансфере Кайо: «Краснодар» укрепляется к ЛЧ или хочет не вылететь из РПЛ?»
2019.05.21 12:55
10
Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона»
2019.05.20 22:02
2
Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары»
2019.05.20 15:59
9
Фото
«Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо
2019.05.20 12:31
35
Тренер «Санта-Клары» подтвердил переход хавбека Кайо Панталеао в «Краснодар»
2019.05.19 22:10
1
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
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Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
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Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
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«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
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116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
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