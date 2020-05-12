- 10 февраля
- 22:12 Фото «Химки» подписали защитника «Санта-Клары» 1
- 12 мая 2020
- 22:22 «СЭ»: чемпионат Португалии возобновится 4 июня
- 20 декабря 2019
- 12:45 Видео Зе Луиш попал ногой в голову защитника в ходе бисеклеты. Пострадавшего унесли с поля на носилках 5
- 23 сентября 2019
- 01:00 Зе Луиш принес «Порту» победу над «Санта-Кларой». Форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Португалии 38
- 21 мая 2019
- 12:55 Селюк – о трансфере Кайо: «Краснодар» укрепляется к ЛЧ или хочет не вылететь из РПЛ?» 10
- 20 мая 2019
- 22:02 Мусаев – о покупке Кайо: «Наверное, мы поспешили. Его смотрели селекционеры «Эвертона» 2
- 15:59 Record: «Краснодар» заплатил за Кайо 3 миллиона. Это рекордная продажа «Санта-Клары» 9
- 12:31 Фото «Краснодар» объявил о подписании полузащитника Кайо 37
- 19 мая 2019
- 22:10 Тренер «Санта-Клары» подтвердил переход хавбека Кайо Панталеао в «Краснодар» 1