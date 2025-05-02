3 мая на «Стадион Мунисипал де Брага» пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Брагой» и «Санта-Кларой». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, находясь на третьем месте, тогда как гости сохраняют шансы на еврокубки, занимая шестую строчку. Оба клуба мотивированы набрать очки, что обещает напряженную и результативную встречу.
«Брага»
«Брага» проводит сильный сезон: команда не проигрывает 7 матчей подряд и демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 9 последних играх. В пяти последних турах коллектив забил 10 голов, в среднем 2.00 за игру, а пропустил лишь 4 мяча (0.80 за игру). Лидером остается Рикарду Орта, на счету которого 11 голов в 45 матчах. «Брага» уверенно чувствует себя дома, побеждая в трех последних матчах на своем стадионе, включая убедительную викторию над «АВС» (4:1).
«Санта-Клара»
Гости идут на шестом месте с 50 очками, сохраняя шансы на еврокубки. В последних пяти играх «Санта-Клара» забила 4 гола (0.80 за матч) и пропустила столько же. Винисиус (8 голов в 34 матчах) остается главной надеждой атаки. Команда в прошлом туре одержала важную победу над «Арукой» (2:0), но в гостях испытывает трудности, проиграв два последних выездных матча с «Виторией Гимараэш» и «Спортингом» с общим счетом 0:3.
Факты о командах:
«Брага»
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 7 последних матчах
«Санта-Клара»
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Выиграла 2 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Брага» – «Санта-Клара»
«Брага» выглядит явным фаворитом благодаря лучшей атаке, надежной обороне и успешной серии дома. «Санта-Клара» способна навязать борьбу, но еe атака нестабильна, особенно на выезде. Ожидаю, что хозяева будут владеть инициативой и победят с разницей в один мяч при обмене голами.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Браги».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Браги – коэффициент 6.50
- Победа Браги – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85