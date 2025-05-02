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Прогноз на точный счет матча «Брага» – «Санта-Клара»: Примейра, 3 мая 2025

02 мая 2025 13:27
Брага - Санта-Клара
03 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 32 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу Браги
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3 мая на «Стадион Мунисипал де Брага» пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Брагой» и «Санта-Кларой». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, находясь на третьем месте, тогда как гости сохраняют шансы на еврокубки, занимая шестую строчку. Оба клуба мотивированы набрать очки, что обещает напряженную и результативную встречу.

«Брага»

«Брага» проводит сильный сезон: команда не проигрывает 7 матчей подряд и демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 9 последних играх. В пяти последних турах коллектив забил 10 голов, в среднем 2.00 за игру, а пропустил лишь 4 мяча (0.80 за игру). Лидером остается Рикарду Орта, на счету которого 11 голов в 45 матчах. «Брага» уверенно чувствует себя дома, побеждая в трех последних матчах на своем стадионе, включая убедительную викторию над «АВС» (4:1).

«Санта-Клара»

Гости идут на шестом месте с 50 очками, сохраняя шансы на еврокубки. В последних пяти играх «Санта-Клара» забила 4 гола (0.80 за матч) и пропустила столько же. Винисиус (8 голов в 34 матчах) остается главной надеждой атаки. Команда в прошлом туре одержала важную победу над «Арукой» (2:0), но в гостях испытывает трудности, проиграв два последних выездных матча с «Виторией Гимараэш» и «Спортингом» с общим счетом 0:3.

Факты о командах:

«Брага»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних матчах

«Санта-Клара»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Выиграла 2 из 5 последних матчей

Личные встречи
50% (6)
33% (4)
17% (2)
22
Забитых мячей
12
1.83
В среднем за матч
1
5:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  3:3
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
1 : 1
03.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 15 тур
Санта-Клара
0 : 2
22.12.2024
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5 : 3
14.05.2023
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0 : 4
05.01.2023
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0 : 0
28.02.2022
Санта-Клара
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Санта-Клара
1 : 1
26.09.2021
Брага
Португалия. Примейра, 19 тур
Санта-Клара
0 : 1
14.02.2021
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Брага
0 : 1
25.09.2020
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Португалия. Примейра, 25 тур
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3 : 2
05.06.2020
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Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
2 : 0
28.10.2019
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 0
30.01.2019
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
3 : 3
19.08.2018
Брага
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Прогноз на матч «Брага» – «Санта-Клара»

«Брага» выглядит явным фаворитом благодаря лучшей атаке, надежной обороне и успешной серии дома. «Санта-Клара» способна навязать борьбу, но еe атака нестабильна, особенно на выезде. Ожидаю, что хозяева будут владеть инициативой и победят с разницей в один мяч при обмене голами.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Браги».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Браги – коэффициент 6.50
  • Победа Браги – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу Браги
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Автор: Миронов Николай
Португалия. Примейра Санта-Клара Брага
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