3 мая на «Стадион Мунисипал де Брага» пройдет матч 32-го тура португальской Примейры между «Брагой» и «Санта-Кларой». Хозяева продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов, находясь на третьем месте, тогда как гости сохраняют шансы на еврокубки, занимая шестую строчку. Оба клуба мотивированы набрать очки, что обещает напряженную и результативную встречу.

«Брага»

«Брага» проводит сильный сезон: команда не проигрывает 7 матчей подряд и демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 9 последних играх. В пяти последних турах коллектив забил 10 голов, в среднем 2.00 за игру, а пропустил лишь 4 мяча (0.80 за игру). Лидером остается Рикарду Орта, на счету которого 11 голов в 45 матчах. «Брага» уверенно чувствует себя дома, побеждая в трех последних матчах на своем стадионе, включая убедительную викторию над «АВС» (4:1).

«Санта-Клара»

Гости идут на шестом месте с 50 очками, сохраняя шансы на еврокубки. В последних пяти играх «Санта-Клара» забила 4 гола (0.80 за матч) и пропустила столько же. Винисиус (8 голов в 34 матчах) остается главной надеждой атаки. Команда в прошлом туре одержала важную победу над «Арукой» (2:0), но в гостях испытывает трудности, проиграв два последних выездных матча с «Виторией Гимараэш» и «Спортингом» с общим счетом 0:3.

Факты о командах:

«Брага»

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних матчах

«Санта-Клара»

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Выиграла 2 из 5 последних матчей

Личные встречи 50% (6) 33% (4) 17% (2) 22 Забитых мячей 12 1.83 В среднем за матч 1 5:3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 3:3 Португалия. Примейра, 32 тур Брага 1 : 1 Санта-Клара Португалия. Примейра, 15 тур Санта-Клара 0 : 2 Брага Португалия. Примейра, 32 тур Брага 5 : 3 Санта-Клара Португалия. Примейра, 15 тур Санта-Клара 0 : 4 Брага Португалия. Примейра, 24 тур Брага 0 : 0 Санта-Клара Португалия. Примейра, 7 тур Санта-Клара 1 : 1 Брага Португалия. Примейра, 19 тур Санта-Клара 0 : 1 Брага Португалия. Примейра, 2 тур Брага 0 : 1 Санта-Клара Португалия. Примейра, 25 тур Санта-Клара 3 : 2 Брага Португалия. Примейра, 8 тур Брага 2 : 0 Санта-Клара Португалия. Примейра, 19 тур Брага 1 : 0 Санта-Клара Португалия. Примейра, 2 тур Санта-Клара 3 : 3 Брага

Прогноз на матч «Брага» – «Санта-Клара»

«Брага» выглядит явным фаворитом благодаря лучшей атаке, надежной обороне и успешной серии дома. «Санта-Клара» способна навязать борьбу, но еe атака нестабильна, особенно на выезде. Ожидаю, что хозяева будут владеть инициативой и победят с разницей в один мяч при обмене голами.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Браги».

Рекомендованные ставки: