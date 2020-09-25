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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Санта-Клара
Брага - Санта-Клара: обзор матча 25 сентября 2020
Брага
25.09.2020, пятница, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Санта-Клара
5'
T. Santana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Санта-Клара
90'
+5
Желтая карточка
J. Afonso
90'
+3
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
90'
Замена
U.
️️️️
К. Жуниор
89'
Замена
J. Lucas
️️️️
D. Salomao
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Н. Секейра
85'
74'
Желтая карточка
Кризан
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
61'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
А. Мусрати
46'
46'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
Желтая карточка
Д. Карму
33'
30'
Желтая карточка
M. Pereira
28'
Желтая карточка
T. Santana
Желтая карточка
Н. Секейра
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
T. Santana
Пас отдал
Р. Рамуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
23
Осама Рашид
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Матеус
6
Карму
2
Виана
6
Секейра
74
Моура
47
Эшгайю
73
Мусрати
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
4-2-4
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
70
Мансур
23
Рашид
8
Карвальо
13
Жуниор
9
0
26
6
Секейра
7
Шеттине
7
Шеттине
6
Секейра
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
73
Мусрати
45
Медейрос
45
Медейрос
73
Мусрати
13
Жуниор
17
17
13
Жуниор
0
15
15
0
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
9
9
Кризан
9
Кризан
9
Остались в запасе
Брага
Санта-Клара
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
18
Жулио Ромао
ОП
7
Gustavo Viera
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
18
Жулио Ромао
ОП
7
Gustavo Viera
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Брага - Санта-Клара
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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