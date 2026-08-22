Матч 3 тура Примейры между «Санта-Кларой» и «Фамаликаном» пройдет 23 августа 2026 года в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и располагаются на пятом месте. Гости пока имеют лишь одно очко и находятся в нижней части таблицы. При этом «Санта-Клара» не проигрывает в шести последних матчах, а «Фамаликан» славится своей гостевой устойчивостью – семь матчей без поражений на выезде в Примейре. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, набравшие ход, или гости, которые традиционно неуступчивы в гостях и имеют хорошую историю встреч на поле соперника?

Кто победит в матче

«Санта-Клара» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в каждом из этих шести поединков. В среднем за последние пять игр азурес забивают 1,60 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. Оборона также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча за пять матчей, что делает хозяев сбалансированным коллективом. В стартовых турах «Санта-Клара» обыграла «Академику де Визеу» (1:0) и сыграла вничью с «Насьоналом» (2:2). В очных встречах с «Фамаликаном» хозяева имеют преимущество в последних трeх матчах (две победы и одна ничья). Домашняя поддержка и хорошая форма дают им серьeзный козырь.

«Фамаликан» пока не может найти свою игру в новом сезоне, но его гостевые показатели внушают уважение – семь матчей без поражений на выезде в Примейре. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в очных встречах с «Санта-Кларой» также отличаются в четырeх последних играх. В среднем за пять игр их атака приносит 1,00 гола, а оборона пропускает 1,20 мяча. В прошлом туре «Фамаликан» уступил «Маритиму» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Эшторилом» (1:1). Несмотря на скромные результаты, гости умеют играть на выезде и в последних пяти очных встречах на поле «Санта-Клары» проиграли лишь один раз. Это психологическое преимущество может помочь им увезти очки.

Итоговый вывод: «Санта-Клара» находится в лучшей форме и имеет домашнюю поддержку, но «Фамаликан» крайне неуступчив в гостях и исторически успешно играет на этом стадионе. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Фамаликан» одержал 11 побед, «Санта-Клара» – 9, ещe один раз была ничья. Однако на поле «Санта-Клары» в последних пяти встречах гости проиграли лишь раз, а в четырeх последних очных матчах забивали. Текущая форма хозяев – шесть матчей без поражений, у гостей – неудачный старт, но отличная гостевая серия (семь матчей без поражений на выезде). Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, особенно с учeтом того, что обе команды редко проигрывают в последнее время.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Санта-Клара» дома сильна, но «Фамаликан» традиционно неуступчив на выезде и редко проигрывает на этом стадионе. Обе команды стабильно забивают и имеют крепкую оборону, что делает мировую наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Санта-Кларой» и «Фамаликаном» состоится 23 августа 2026 года в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.