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«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027

22 августа 2026 11:34
Санта-Клара - Фамаликан
23 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Португалия. Примейра, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
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Матч 3 тура Примейры между «Санта-Кларой» и «Фамаликаном» пройдет 23 августа 2026 года в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и располагаются на пятом месте. Гости пока имеют лишь одно очко и находятся в нижней части таблицы. При этом «Санта-Клара» не проигрывает в шести последних матчах, а «Фамаликан» славится своей гостевой устойчивостью – семь матчей без поражений на выезде в Примейре. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, набравшие ход, или гости, которые традиционно неуступчивы в гостях и имеют хорошую историю встреч на поле соперника?

Кто победит в матче

«Санта-Клара» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в каждом из этих шести поединков. В среднем за последние пять игр азурес забивают 1,60 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. Оборона также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча за пять матчей, что делает хозяев сбалансированным коллективом. В стартовых турах «Санта-Клара» обыграла «Академику де Визеу» (1:0) и сыграла вничью с «Насьоналом» (2:2). В очных встречах с «Фамаликаном» хозяева имеют преимущество в последних трeх матчах (две победы и одна ничья). Домашняя поддержка и хорошая форма дают им серьeзный козырь.

«Фамаликан» пока не может найти свою игру в новом сезоне, но его гостевые показатели внушают уважение – семь матчей без поражений на выезде в Примейре. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в очных встречах с «Санта-Кларой» также отличаются в четырeх последних играх. В среднем за пять игр их атака приносит 1,00 гола, а оборона пропускает 1,20 мяча. В прошлом туре «Фамаликан» уступил «Маритиму» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Эшторилом» (1:1). Несмотря на скромные результаты, гости умеют играть на выезде и в последних пяти очных встречах на поле «Санта-Клары» проиграли лишь один раз. Это психологическое преимущество может помочь им увезти очки.

Итоговый вывод: «Санта-Клара» находится в лучшей форме и имеет домашнюю поддержку, но «Фамаликан» крайне неуступчив в гостях и исторически успешно играет на этом стадионе. Учитывая баланс сил, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Фамаликан» одержал 11 побед, «Санта-Клара» – 9, ещe один раз была ничья. Однако на поле «Санта-Клары» в последних пяти встречах гости проиграли лишь раз, а в четырeх последних очных матчах забивали. Текущая форма хозяев – шесть матчей без поражений, у гостей – неудачный старт, но отличная гостевая серия (семь матчей без поражений на выезде). Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, особенно с учeтом того, что обе команды редко проигрывают в последнее время.

Личные встречи
Побед - 4 (31%)
Ничьих - 1 (8%)
Побед - 8 (62%)
8
Забитых мячей
17
0.62
В среднем за матч
1.31
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 21 тур
Санта-Клара
1 : 3
19.02.2023
Фамаликан
Португалия. Примейра, 3 тур
Санта-Клара
1 : 0
23.08.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 18 тур
Санта-Клара
0 : 1
18.01.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
3 : 0
10.08.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
2 : 1
10.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 2
30.12.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 21 тур
Санта-Клара
1 : 3
19.02.2023
Фамаликан
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
28.08.2022
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 26 тур
Фамаликан
0 : 0
12.03.2022
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
0 : 2
23.10.2021
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Фамаликан
1 : 0
07.05.2021
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 14 тур
Санта-Клара
1 : 2
17.01.2021
Фамаликан
Португалия. Примейра, 18 тур
Фамаликан
0 : 1
26.01.2020
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 1 тур
Санта-Клара
0 : 2
10.08.2019
Фамаликан
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
5
Guilherme Romão
ЦЗ
4
Pedro Pacheco
ЦЗ
21
Emanuel Fernandes
ЦЗ
41
Daniel Borges
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
José Tavares
ЦП
99
Sorriso
ЦП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
(К) ЦФ
1
Lucas FranÃ§a
ЦФ
Главный тренер
Вашку Матуш
Фамаликан
25
Лазар Царевич
ВР
28
Педро Бондо
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Rodrigo Pinheiro
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
14
Mathias De Amorim
ЦП
6
Tom Van De Looi
(К) ЦП
10
Pedro Santos
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Санта-Клара
12
Neneca
ВР
3
Henrique Silva
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Vitinho
ЦП
37
Рилдо
АП
7
Luis Fernando
ЦФ
10
Brenner
ЦФ
11
Welinton
ЦФ
25
Frederico Silva
ЦФ
18
Afonso Duarte
ЦФ
73
Leo Jacó
ЦФ
42
Лукас Соарес
РФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
22
Gabriel Cabral
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
36
Matheus Mattara
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
8
Маркос Пенья
ЦП
19
Paulo Moreira
ЦП
24
Матис Жанжаль
АП
11
Оскар Аранда
ЛФ
18
Romeo Beney
ЦФ
91
Rudi Almeida
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
3-3-2-3
4
21
41
5
6
Феррейра
2
Калила
8
99
1
9
Пасьенса
70
Лопес
4-2-2-2
25
Царевич
3
Реалпе
17
4
ван Бремен
28
Бондо
14
6
7
Соррисо
23
Диаш
70
Куциас
10
9
Пасьенса
7
7
9
Пасьенса
8
3
3
8
99
10
10
99
70
Лопес
11
11
70
Лопес
41
20
20
41
10
11
Аранда
11
Аранда
10
23
Диаш
18
18
23
Диаш
28
Бондо
24
Жанжаль
24
Жанжаль
28
Бондо
70
Куциас
91
91
70
Куциас
Остались в запасе
Санта-Клара
Фамаликан
42
Лукас Соарес
РФ
12
Neneca
ВР
22
Vitinho
ЦП
37
Рилдо
АП
25
Frederico Silva
ЦФ
18
Afonso Duarte
ЦФ
73
Leo Jacó
ЦФ
Главный тренер
Вашку Матуш
8
Маркос Пенья
ЦП
2
Гарсия
ПЗ
1
Иван Злобин
ВР
22
Gabriel Cabral
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
36
Matheus Mattara
ЦЗ
19
Paulo Moreira
ЦП
21
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
42
Лукас Соарес
РФ
12
Neneca
ВР
22
Vitinho
ЦП
37
Рилдо
АП
25
Frederico Silva
ЦФ
18
Afonso Duarte
ЦФ
73
Leo Jacó
ЦФ
Остались в запасе
8
Маркос Пенья
ЦП
2
Гарсия
ПЗ
1
Иван Злобин
ВР
22
Gabriel Cabral
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
36
Matheus Mattara
ЦЗ
19
Paulo Moreira
ЦП
21
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Вашку Матуш
Главный тренер
Карлуш Карвальял

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Санта-Клара» дома сильна, но «Фамаликан» традиционно неуступчив на выезде и редко проигрывает на этом стадионе. Обе команды стабильно забивают и имеют крепкую оборону, что делает мировую наиболее вероятным исходом. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Санта-Кларой» и «Фамаликаном» состоится 23 августа 2026 года в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигел» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Санта-Клара» – «Фамаликан»: смотреть онлайн.

3.10
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Португалия. Примейра Фамаликан Санта-Клара
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