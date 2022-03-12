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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Санта-Клара
Фамаликан - Санта-Клара: обзор матча 12 марта 2022
Фамаликан
12.03.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 0
Завершен
Санта-Клара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Санта-Клара
86'
Замена
Аллано
️️️️
Р. Кошта
Замена
П. Бразау
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
81'
80'
Желтая карточка
К. Тассано
Замена
I. Dolček
️️️️
А. Марин
80'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Банза
80'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Э. де ла Фуэнте
73'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Ч. Пикель
73'
60'
Замена
М. Вильянуэва
️️️️
К. Боатенг
56'
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
48'
46'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
Мансур
43'
Желтая карточка
Нене
27'
Желтая карточка
Мансур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
9
Кризан
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Санта-Клара
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
3-2-1-1-4
21
Батубинсика
5
Риччели
5
Пенетра
3
Марин
2
де ла Фуэнте
88
Пепе
10
Тейшейра
1
Жуниор
18
Пикель
9
Родригес
24
Банза
3-1-1-1-4
99
2
Рамуш
17
Тассано
70
Мансур
5
Морита
18
Нене
18
Линкольн
21
Рикардинью
19
Кошта
3
Боатенг
9
Кризан
18
Пикель
12
Ассунсао
12
Ассунсао
18
Пикель
3
Марин
7
7
3
Марин
10
Тейшейра
20
Бразау
20
Бразау
10
Тейшейра
2
де ла Фуэнте
19
Тавареш
19
Тавареш
2
де ла Фуэнте
24
Банза
29
Кадис
29
Кадис
24
Банза
3
Боатенг
17
Вильянуэва
17
Вильянуэва
3
Боатенг
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
19
Кошта
2
Аллано
2
Аллано
19
Кошта
70
Мансур
23
Энрике
23
Энрике
70
Мансур
Остались в запасе
Фамаликан
Санта-Клара
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Остались в запасе
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Фамаликан - Санта-Клара
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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