17 мая на стадионе «Estadio de Sao Luis» состоится заключительный матч сезона для «Фаренсе» и «Санта-Клары». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание, в то время как гости почти гарантировали себе еврокубки. Несмотря на турнирные амбиции сторон, матч может стать упорным и драматичным с обоюдными шансами на успех.

Фаренсе

«Фаренсе» занимает 17 место и отчаянно цепляется за возможность остаться в Примейре. В последних пяти турах команда провела две уверенные игры, обыграв «Фамаликан» (2:1) и «Гимараэш» (2:1). Эти победы стали прорывом на фоне провальных недель ранее, где клуб проиграл трижды подряд без забитых голов.

Главной угрозой в атаке остаeтся Дарио Поведа – его 5 голов в 23 матчах особенно ценны для команды с одной из наихудших результативностей лиги. Защита остаeтся уязвимой: «Фаренсе» пропустил в 4 последних матчах подряд, но при этом не допустил разгромов, удерживая средний показатель пропущенных голов на уровне 0.8 за игру.

Санта-Клара

«Санта-Клара» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Шестое место в таблице и 54 очка позволяют команде всерьез рассчитывать на участие в еврокубках. Подопечные тренера вышли на финишную прямую в отличной форме: в последних четырeх матчах они не проигрывали и регулярно забивали. Победа над «Фамаликаном» (2:1) в предыдущем туре добавила уверенности.

Однако защита также не идеальна: в 5 из 7 последних матчей «Санта-Клара» пропускала, а значит, и в поединке с мотивированным соперником может дать сбой.

Факты о командах

Фаренсе

Победа в 2 из 3 последних матчей

Пропускает в 4 играх подряд

Средняя результативность: 1.00 забитых и 0.80 пропущенных за игру

Лучшая игра – 2:1 против «Гимараэша» на выезде

Санта-Клара

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в 4 матчах кряду

Средняя результативность: 1.20 забитых и 0.80 пропущенных

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 1 Забитых мячей 5 0.33 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Португалия. Примейра, 17 тур Санта-Клара 0 : 0 Фаренсе Португалия. Примейра, 34 тур Санта-Клара 4 : 0 Фаренсе Португалия. Примейра, 17 тур Фаренсе 1 : 1 Санта-Клара

Прогноз на матч «Фаренсе» – «Санта-Клара»

«Фаренсе» под давлением вынужден атаковать, и команда показала, что может реализовывать моменты в решающих играх. «Санта-Клара» же, несмотря на уверенную форму, вполне может позволить себе осечку на выезде – турнирная задача почти решена. Ожидается равный матч с шансами на голы с обеих сторон. При этом боевой настрой хозяев и фактор домашнего поля могут сыграть решающую роль в исходе встречи.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фаренсе»

Рекомендованные ставки: