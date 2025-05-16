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Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:14
Фаренсе - Санта-Клара
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
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17 мая на стадионе «Estadio de Sao Luis» состоится заключительный матч сезона для «Фаренсе» и «Санта-Клары». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева ведут отчаянную борьбу за выживание, в то время как гости почти гарантировали себе еврокубки. Несмотря на турнирные амбиции сторон, матч может стать упорным и драматичным с обоюдными шансами на успех.

Фаренсе

«Фаренсе» занимает 17 место и отчаянно цепляется за возможность остаться в Примейре. В последних пяти турах команда провела две уверенные игры, обыграв «Фамаликан» (2:1) и «Гимараэш» (2:1). Эти победы стали прорывом на фоне провальных недель ранее, где клуб проиграл трижды подряд без забитых голов.

Главной угрозой в атаке остаeтся Дарио Поведа – его 5 голов в 23 матчах особенно ценны для команды с одной из наихудших результативностей лиги. Защита остаeтся уязвимой: «Фаренсе» пропустил в 4 последних матчах подряд, но при этом не допустил разгромов, удерживая средний показатель пропущенных голов на уровне 0.8 за игру.

Санта-Клара

«Санта-Клара» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Шестое место в таблице и 54 очка позволяют команде всерьез рассчитывать на участие в еврокубках. Подопечные тренера вышли на финишную прямую в отличной форме: в последних четырeх матчах они не проигрывали и регулярно забивали. Победа над «Фамаликаном» (2:1) в предыдущем туре добавила уверенности.

Однако защита также не идеальна: в 5 из 7 последних матчей «Санта-Клара» пропускала, а значит, и в поединке с мотивированным соперником может дать сбой.

Факты о командах

Фаренсе

  • Победа в 2 из 3 последних матчей

  • Пропускает в 4 играх подряд

  • Средняя результативность: 1.00 забитых и 0.80 пропущенных за игру

  • Лучшая игра – 2:1 против «Гимараэша» на выезде

Санта-Клара

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 4 матчах кряду
  • Средняя результативность: 1.20 забитых и 0.80 пропущенных

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
5
0.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Санта-Клара
4 : 0
19.05.2021
Фаренсе
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Фаренсе
1 : 1
04.02.2021
Санта-Клара

Прогноз на матч «Фаренсе» – «Санта-Клара»

«Фаренсе» под давлением вынужден атаковать, и команда показала, что может реализовывать моменты в решающих играх. «Санта-Клара» же, несмотря на уверенную форму, вполне может позволить себе осечку на выезде – турнирная задача почти решена. Ожидается равный матч с шансами на голы с обеих сторон. При этом боевой настрой хозяев и фактор домашнего поля могут сыграть решающую роль в исходе встречи.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Фаренсе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фаренсе» – коэффициент 6.20
  • Победа «Фаренсе» – коэффициент 2.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Фаренсе» больше 1.5 – коэффициент 2.40

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Санта-Клара Фаренсе
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