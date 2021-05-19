Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Фаренсе
Санта-Клара - Фаренсе: обзор матча 19 мая 2021
Санта-Клара
19.05.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 34 тур
4 : 0
Завершен
Фаренсе
33'
Кризан
45'
Х. Морита
59'
Аллано
63'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Фаренсе
Замена
D. Salomao
️️️️
К. Жуниор
84'
Замена
L. Marques
️️️️
Нене
84'
Замена
R. Oliveira
️️️️
Линкольн
81'
75'
Замена
H. Seco
️️️️
Р. Галд
Замена
U.
️️️️
Аллано
72'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
71'
67'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
M. Queta
ГОЛ! 4:0!
К. Жуниор
Пас отдал
Кризан
63'
Желтая карточка
Аллано
60'
ГОЛ! 3:0!
Аллано
Пас отдал
Линкольн
59'
ГОЛ! 2:0!
Х. Морита
Пас отдал
Линкольн
45'
Желтая карточка
Нене
39'
ГОЛ! 1:0!
Кризан
Пас отдал
Р. Рамуш
33'
28'
Желтая карточка
К. Фалькао
Желтая карточка
К. Жуниор
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
10
Costinha
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
18
Нене
18
Линкольн
2
Аллано
9
Кризан
13
Жуниор
1-1-3-1-4
22
15
Тавареш
30
Абнер
14
Исидоро
47
Лукка
29
Фалькао
25
Галд
7
10
40
9
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
18
Нене
33
33
18
Нене
2
Аллано
17
17
2
Аллано
18
Линкольн
7
7
18
Линкольн
13
Жуниор
0
0
13
Жуниор
25
Галд
7
7
25
Галд
10
20
Ауашерия
20
Ауашерия
10
Остались в запасе
Санта-Клара
Фаренсе
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
33
Рикардо Велью
ВР
13
Бура
ОП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
Остались в запасе
33
Рикардо Велью
ВР
13
Бура
ОП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Санта-Клара - Фаренсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Фаренсе
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+