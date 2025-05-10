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Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025

10 мая 2025 18:41
Витория Гимараеш - Фаренсе
11 мая 2025, воскресенье 20:00 | Португалия. Примейра, 33 тур
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5.9
Точный счет 1:0 в пользу «Витории Гимараэш»
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11 мая на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Витория Гимараэш» примет «Фаренсе». Для хозяев это шанс закрепиться в еврокубковой зоне, тогда как гости отчаянно борются за выживание. Обе команды находятся в разной форме и решают противоположные задачи, что делает встречу принципиальной.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно держится в топ-5 турнира, имея после 32 туров 54 очка. Команда показывает качественный футбол: в последних 5 матчах коллектив забил 8 голов и пропустил лишь 4. Защитная линия демонстрирует стабильность, а в атаке выделяется Густаво Кунья, который отметился 9 мячами в 23 матчах. Дома «Витория Гимараэш» играет смело и результативно, что особенно видно по недавним победам над «Риу Аве» (3:0) и «Санта-Клара» (2:0).

«Фаренсе»

«Фаренсе» находится в зоне вылета (18-е место, 24 очка) и борется за выживание. Команда недавно одержала важную победу над «Фамаликан» (2:1), но общая форма оставляет желать лучшего: всего 3 гола и 3 пропущенных мяча в последних 5 турах. В атаке коллектив не всегда находит свои моменты, а лучшим снайпером остается Томане с 4 мячами в 24 играх. «Фаренсе» имеет серьезные проблемы на выезде и редко показывает уверенную игру против сильных соперников.

Факты о командах:

«Витория Гимараэш»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Фаренсе»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи
17% (1)
67% (4)
17% (1)
10
Забитых мячей
10
1.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
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Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
13.04.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 2
02.12.2023
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Фаренсе
2 : 2
06.05.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
18.02.2021
Фаренсе
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Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»

Хозяева выглядят фаворитами благодаря уверенной игре дома и стабильности в атаке. «Фаренсе» же продолжает бороться за выживание, но нестабильная игра и слабый выездной результат ограничивают их шансы. Исходя из статистики и текущей формы, «Витория Гимараэш» должна брать три очка с минимальным перевесом. В защите обе команды действуют организованно, поэтому матч может получиться малорезультативным.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Витория Гимараэш».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «Витории Гимараэш» – коэффициент 5.90
  • Победа «Витория Гимараэш» всухую – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Витория Гимараэш» больше 1 – коэффициент 1.75

5.9
Точный счет 1:0 в пользу «Витории Гимараэш»
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Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Фаренсе Витория Гимараеш
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