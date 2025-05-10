11 мая на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Витория Гимараэш» примет «Фаренсе». Для хозяев это шанс закрепиться в еврокубковой зоне, тогда как гости отчаянно борются за выживание. Обе команды находятся в разной форме и решают противоположные задачи, что делает встречу принципиальной.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» уверенно держится в топ-5 турнира, имея после 32 туров 54 очка. Команда показывает качественный футбол: в последних 5 матчах коллектив забил 8 голов и пропустил лишь 4. Защитная линия демонстрирует стабильность, а в атаке выделяется Густаво Кунья, который отметился 9 мячами в 23 матчах. Дома «Витория Гимараэш» играет смело и результативно, что особенно видно по недавним победам над «Риу Аве» (3:0) и «Санта-Клара» (2:0).

«Фаренсе»

«Фаренсе» находится в зоне вылета (18-е место, 24 очка) и борется за выживание. Команда недавно одержала важную победу над «Фамаликан» (2:1), но общая форма оставляет желать лучшего: всего 3 гола и 3 пропущенных мяча в последних 5 турах. В атаке коллектив не всегда находит свои моменты, а лучшим снайпером остается Томане с 4 мячами в 24 играх. «Фаренсе» имеет серьезные проблемы на выезде и редко показывает уверенную игру против сильных соперников.

Факты о командах:

«Витория Гимараэш»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

«Фаренсе»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи 17% (1) 67% (4) 17% (1) 10 Забитых мячей 10 1.67 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 33 тур Витория Гимараеш 1 : 2 Фаренсе Португалия. Примейра, 16 тур Фаренсе 2 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 29 тур Витория Гимараеш 1 : 1 Фаренсе Португалия. Примейра, 12 тур Фаренсе 1 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 31 тур Фаренсе 2 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 14 тур Витория Гимараеш 2 : 2 Фаренсе

Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»

Хозяева выглядят фаворитами благодаря уверенной игре дома и стабильности в атаке. «Фаренсе» же продолжает бороться за выживание, но нестабильная игра и слабый выездной результат ограничивают их шансы. Исходя из статистики и текущей формы, «Витория Гимараэш» должна брать три очка с минимальным перевесом. В защите обе команды действуют организованно, поэтому матч может получиться малорезультативным.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Витория Гимараэш».

Рекомендованные ставки: