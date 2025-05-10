11 мая на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» состоится матч 33-го тура португальской Примейры, в котором «Витория Гимараэш» примет «Фаренсе». Для хозяев это шанс закрепиться в еврокубковой зоне, тогда как гости отчаянно борются за выживание. Обе команды находятся в разной форме и решают противоположные задачи, что делает встречу принципиальной.
«Витория Гимараэш»
«Витория Гимараэш» уверенно держится в топ-5 турнира, имея после 32 туров 54 очка. Команда показывает качественный футбол: в последних 5 матчах коллектив забил 8 голов и пропустил лишь 4. Защитная линия демонстрирует стабильность, а в атаке выделяется Густаво Кунья, который отметился 9 мячами в 23 матчах. Дома «Витория Гимараэш» играет смело и результативно, что особенно видно по недавним победам над «Риу Аве» (3:0) и «Санта-Клара» (2:0).
«Фаренсе»
«Фаренсе» находится в зоне вылета (18-е место, 24 очка) и борется за выживание. Команда недавно одержала важную победу над «Фамаликан» (2:1), но общая форма оставляет желать лучшего: всего 3 гола и 3 пропущенных мяча в последних 5 турах. В атаке коллектив не всегда находит свои моменты, а лучшим снайпером остается Томане с 4 мячами в 24 играх. «Фаренсе» имеет серьезные проблемы на выезде и редко показывает уверенную игру против сильных соперников.
Факты о командах:
«Витория Гимараэш»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
«Фаренсе»
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 3 последних матчах подряд.
Прогноз на матч «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»
Хозяева выглядят фаворитами благодаря уверенной игре дома и стабильности в атаке. «Фаренсе» же продолжает бороться за выживание, но нестабильная игра и слабый выездной результат ограничивают их шансы. Исходя из статистики и текущей формы, «Витория Гимараэш» должна брать три очка с минимальным перевесом. В защите обе команды действуют организованно, поэтому матч может получиться малорезультативным.
Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «Витория Гимараэш».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:0 в пользу «Витории Гимараэш» – коэффициент 5.90
- Победа «Витория Гимараэш» всухую – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Витория Гимараэш» больше 1 – коэффициент 1.75