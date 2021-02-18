Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Фаренсе
Витория Гимараеш - Фаренсе: обзор матча 18 февраля 2021
Витория Гимараеш
18.02.2021, четверг, 00:45
Португалия. Примейра, 14 тур
2 : 2
Завершен
Фаренсе
14'
Пепелу
36'
М. Эдвардс
21'
Р. Галд (П)
79'
N. Stojiljkovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Фаренсе
87'
Замена
К. Фалькао
️️️️
M. Queta
Замена
R. Lameiras
️️️️
Д. Менса
83'
Замена
️️️️
А. Андре
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
N. Stojiljkovic
Замена
️️️️
Рочинья
77'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
77'
Замена
️️️️
М. Луиш
68'
62'
Замена
️️️️
Б. Мансилья
60'
Вторая желтая
A. Pinto
55'
Желтая карточка
Ф. Абнер
38'
Желтая карточка
A. Pinto
ГОЛ! 2:1!
М. Эдвардс
Пас отдал
А. Андре
36'
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Галд
ГОЛ! 1:0!
Пепелу
Пас отдал
Рочинья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
3-5-1-1
14
Варела
2
Мумин
44
77
Сако
18
Пепелу
8
Алмейда
17
10
Эдвардс
21
Андре Андре
14
Менса
19
Эступиньян
1-2-2-1-4
1
78
13
Бура
6
Удрхири
14
Исидоро
11
Мансилья
25
Галд
19
10
92
41
10
Рочинья
10
Рочинья
90
Луиш
90
Луиш
14
Менса
10
10
14
Менса
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
10
29
Фалькао
29
Фалькао
10
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фаренсе
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
33
Рикардо Велью
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Витория Гимараеш - Фаренсе
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Фаренсе
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+