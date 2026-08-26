Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»

«Витория Гимараеш» заинтересована в нападающем Александре Кокшарове.

Португальский клуб обращался в «Краснодар» с запросом об аренде форварда, однако официального предложения не направлял. В «Краснодаре» ответили, что рассматривают исключительно полноценную продажу нападающего.

«Витория Гимараеш» готова заплатить за Кокшарова до 1 миллиона евро.

Сделку осложняют санкции. Стороны ищут легальный способ проведения платежа, который не вызовет вопросов у правоохранительных органов Португалии. «Витория Гимараеш» не готова использовать платежи через третьи страны и другие сомнительные схемы из-за риска нарушения местного законодательства.

Пока механизм оплаты не найден, португальский клуб считает трансфер сложноосуществимым, несмотря на заинтересованность в футболисте.