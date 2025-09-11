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Команды
Факел
Александр Кокшаров
€ 500 тыс
Александр Кокшаров
Факел
20 декабря 2004 (21)
#90 | Нападающий
190 см
Россия
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Новости
Трансферы
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
2 сентября
2
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
2 сентября
2
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
27 августа
2
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Умер отец «русского Холанда»
31 марта
8
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
26 февраля
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
14 февраля
5
«Краснодар» обвинили в лишении воспитанников клуба права уйти из команды
1 февраля
3
«Русский Холанд» из «Краснодара» заявил об обмане со стороны директора «Пари НН»
1 февраля
3
В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»
31 января
Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался
31 января
5
Видео
«Русский Холанд» проходит медосмотр с «Пари НН»
12 января
6
«Краснодар» договорился о двух сделках с «Пари НН»
8 января
5
В «Краснодаре» приняли решение по Кокшарову
2025.09.11 22:10
1
«Краснодар» уличили в хронических проблемах с воспитанниками
2025.09.11 09:54
8
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
2025.09.10 21:00
9
Детали конфликта Кокшарова и «Краснодара»
2025.09.10 20:21
11
Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»
2025.09.09 16:44
13
«Пари НН» хочет повторно арендовать нападающего «Краснодара»
2025.09.09 00:53
В «Пари НН» высказались о возможном выкупе нападающего «Краснодара»
2025.05.15 14:20
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
2025.04.02 22:53
3
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
2025.03.05 23:57
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Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
2025.03.04 08:04
2
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.03.03 10:56
14
Фото
Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.03.03 09:58
3
Кокшаров прокомментировал сравнения с Холандом
2025.01.18 20:36
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