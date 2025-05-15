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  • В «Пари НН» высказались о возможном выкупе нападающего «Краснодара»

В «Пари НН» высказались о возможном выкупе нападающего «Краснодара»

Сегодня, 14:20

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокшаровым, который выступает за нижегородцев на правах аренды из «Краснодара».

Александр Кокшаров в каком-то смысле открытие для общественности. Но у вас нет права выкупа у «Краснодара». Что будет с игроком дальше?

– Мы хотим, чтобы он быстрее выздоровел. Сейчас он проходит соответствующее лечение. Мы на связи с «Краснодаром».

Я лично с Владимиром Хашигом [генеральным директором «Краснодара»] по нему неоднократно общался. Кокшаров замечательный футболист и человек. Говорит правильные вещи, его приятно слушать, в голове порядок наведeн. Это очень большая потеря для нас. Но мы всe-таки надеемся, что он вернeтся.

– То есть вы не исключаете возможность новой аренды?

– Не исключаем такой возможности. Трансфер же вряд ли возможен. Аренда будет зависеть от трeх сторон: и «Краснодар» должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем.

  • «Пари НН» взял 20-летнего Кокшарова в аренду в январе.
  • Форвард провел за нижегородцев 5 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Игрок пропустил последние 5 игр из-за травмы мышц задней поверхности бедра.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Пари НН Краснодар Кокшаров Александр
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