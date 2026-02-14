Отец «русского Холанда» прояснил его будущее

Эдуард Кокшаров, папа нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о будущем игрока.

У футболиста, которого называют «русским Эрлингом Холандом» сорвался трансфер в «Пари НН».

21-летний Кокшаров не играл за «Краснодар» в этом сезоне.

Ранее отец игрока Эдуард Кокшаров рассказал, что краснодарский клуб отказывается гарантировать его сыну игровую практику без подписания нового контракта.

«У Александра действующий контракт с «Краснодаром». В этом клубе он будет восстанавливаться и тренироваться. На сегодняшний момент он находится в расположении «Краснодара».

Он восстанавливается после старой травмы, все идет по плану. Пока трудно говорить о будущем Саши», – сказал Кокшаров-старший.