Черданцев дал прогноз на карьеру Карседо в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев скептически относится к работе нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

Сегодня красно-белые победили на своем поле «Акрон» со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

– Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер – хождение по кругу. Тем более, такой.

Понятно, что Моуринью не приедет. Но назначение тренера, по сути, без опыта работы, который с такой командой как главным тренером никогда не работал. Помощник и главный тренер – две разные профессии.

– Ты предрекаешь изгнание?

– Что значит изгнание? Думаю, что это будет хождение по кругу. Некоторое время он поработает. После назначения я сказал – может, пойдет, а может, нет.