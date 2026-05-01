ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с назначением пенальти в пользу «Краснодара» в гостевой игре 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

В итоге «Краснодар» победил 2:1 и вернул лидерство в Премьер-лиге.

Момент на 42-й минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки.