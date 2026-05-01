  • ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

1 мая, 17:17
11

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с назначением пенальти в пользу «Краснодара» в гостевой игре 26-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
  • Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
  • В итоге «Краснодар» победил 2:1 и вернул лидерство в Премьер-лиге.

Момент на 42-й минуте – проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Артем Чистяков
Император 1
1777646284
Конечно, в пользу Краснодара ведь
Таарон
1777646921
"Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником." Но Дивеев находился в единоборстве , а вердикт - одинаковый. Вы уж или крестик снимите или трусы оденьте, господа-товарищи СУДЬИ.
Красногвардейчик
1777646942
Хрен его знает...мяч конечно попал в отставленную руку, но Умяров не играл ей...я бы лично не ставил за такое, но ребята дорогие, ставили уже и за меньшее...за касание мизинцем...чем Спартак лучше? Но правила, действительно дебильные
Интерес
1777647176
Лучшее в мире судейство утверждено!
Freyd
1777647513
Кто бы сомневался. судей будут обелять
Krics
1777648536
Он стоял на газоне? Они вообще смотрели хоть видео повтор?
Бумбраш
1777648935
Я же говорил,этих жирных зажравшихся грязьпромовцев из рэфээсы надо выгонять,от них толку ноль..и никакие лимиты не помогут.
может
1777652077
Надо всех судей заставить попрыгать вверх, в стороны, чтобы они наглядно видели естественное положение рук в таких моментах.
Strig
1777695859
за то что хвалит он кукушку
