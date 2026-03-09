«Спартак» в домашнем матче обыграл «Акрон» в рамках 20 тура РПЛ, итоговый счет 4:3.

На 18-й минуте Беншимол прострелил, Неделчару скинул пяткой под удар Болдыреву, и тот с 14 метров точно пробил в левый угол.

Спартак быстро отыгрался: Умяров протащил мяч и покатил направо на Солари, который технично уложил снаряд в дальнюю девятку.

Барко подал угловой и Ву головой отправил мяч в правый угол.

Перед перерывом Дмитриев прострелил с левого фланга, Угальде пробил в касание, Бокоев накрыл, но первым на добивании оказался Мартинс.

На 55-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за фол Дмитриева на Беншимоле, и сам пострадавший хладнокровно развел мяч и вратаря по разным углам.

Фернандес навесил справа, и Болдырев в прыжке головой замкнул передачу, оформив дубль.

На 87-й минуте Барко роскошным разрезающим пасом вывел Маркиньоса один на один, тот обыграл Гудиева и с острого угла поразил пустые ворота, принеся «Спартаку» победу.

