«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в рамках 20 тура РПЛ, итоговый счет 2:2.



На 24-й минуте Георгий Мелкадзе со штрафного удара пробил сквозь стенку в левый нижний угол – Митрюшкин не дотянулся.

Две минуты спустя «Ахмат» удвоил преимущество: после сейва Митрюшкина Монтес выбил мяч прямо на ногу Самородову, и Максим отправил снаряд в левый угол.

Перед самым перерывом Лукас Фассон замкнул скидку Морозова.

В начале второго тайма Морозов диагональю нашел Комличенко, тот скинул мяч Пруцеву, и Данил с 10 метров поразил ворота соперника.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!