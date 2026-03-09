Орлов – о Соболеве: «Делает, как умеет, а умеет немного»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал гол форварда «Зенита» Александра Соболева в ворота «Оренбурга».

Соболев открыл счет на 11-й минуте.

Он забил во втором матче подряд.

«Зенит» в итоге проиграл «Оренбургу» – 1:2.

«Понимаете, Соболев остается Соболевым. Он делает на поле то, что умеет. Умеет, надо сказать, немного, но сейчас этих навыков хватает для того, чтобы забить во второй игре подряд.

Был полезен, не спорю. Вот у него как раз чувствовался настрой на победу. Этим он и выделялся в составе хозяев.

Но не стоит умалять и заслуги Джона Джона. Какой же шикарный пас!» – сказал Орлов.