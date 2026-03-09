Бубнов проанализировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Бело-голубые на выезде выиграли столичное дерби со счетом 4:1.

С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.

Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.

«Во втором тайме ЦСКА, как и ожидалось, перестроился тактически. Забили один гол, то есть сократили разрыв, и после этого пошли ва-банк.

Но сил у них всего хватило на 20 минут, потому что всe-таки, когда играешь с такой командой, как «Динамо», на всю игру сил не хватит.

А те замены, которые они сделали, себя не оправдали, они не освежили игру. Ну, а «Динамо» играло, как и в первом тайме.

Сейчас уже можно назвать это сбалансированным футболом, потому что у них были проблемы, во всяком случае, по осени были проблемы в обороне, но сейчас они стали надeжнее действовать – не только защитники, но и в целом вся команда. А атака у них была всегда сильная.

Поэтому здесь ничего удивительного нет, потому что они в каждой игре забивают. Более того, сейчас вот за эти три встречи, у них средний показатель – четыре гола за матч. С такими показателями, с такой атакой, в принципе, можно любого соперника в российском чемпионате обыгрывать. Посмотрим, что будет дальше.

Плюс ещe к атаке добавили стандарты. То есть «Динамо» постоянно забивает со стандартных положений. И сейчас два забило, и «Спартаку» три забило. Вот те аргументы, которые «Динамо» предъявляет своим соперникам. И за счeт этого выигрывает.

Посмотрим, как дальше будет в чемпионате. Думаю, в чемпионате они будут где-то между седьмым и пятым местами, может быть, на четвeртое заберутся», – сказал Бубнов.