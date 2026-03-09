Введите ваш ник на сайте
Бубнов проанализировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»

Сегодня, 11:41
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

  • Бело-голубые на выезде выиграли столичное дерби со счетом 4:1.
  • С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.
  • Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.

«Во втором тайме ЦСКА, как и ожидалось, перестроился тактически. Забили один гол, то есть сократили разрыв, и после этого пошли ва-банк.

Но сил у них всего хватило на 20 минут, потому что всe-таки, когда играешь с такой командой, как «Динамо», на всю игру сил не хватит.

А те замены, которые они сделали, себя не оправдали, они не освежили игру. Ну, а «Динамо» играло, как и в первом тайме.

Сейчас уже можно назвать это сбалансированным футболом, потому что у них были проблемы, во всяком случае, по осени были проблемы в обороне, но сейчас они стали надeжнее действовать – не только защитники, но и в целом вся команда. А атака у них была всегда сильная.

Поэтому здесь ничего удивительного нет, потому что они в каждой игре забивают. Более того, сейчас вот за эти три встречи, у них средний показатель – четыре гола за матч. С такими показателями, с такой атакой, в принципе, можно любого соперника в российском чемпионате обыгрывать. Посмотрим, что будет дальше.

Плюс ещe к атаке добавили стандарты. То есть «Динамо» постоянно забивает со стандартных положений. И сейчас два забило, и «Спартаку» три забило. Вот те аргументы, которые «Динамо» предъявляет своим соперникам. И за счeт этого выигрывает.

Посмотрим, как дальше будет в чемпионате. Думаю, в чемпионате они будут где-то между седьмым и пятым местами, может быть, на четвeртое заберутся», – сказал Бубнов.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Бубнов Александр
boris63
1773049598
Динамо молодцы, но каждую игру так играть не будут, да и с Армейцами можно сказать повезло"удаление" на семнадцатой минуте, бонус Динамо. А вот Челестини с командой удивили здорово, по весне команда всегда играла качественно и набирала много очков. Челестини перевернул всё с ног на голову, то-ли ещё будет.
Ответить
Garrincha58
1773051483
ЦСКА даже после удаления доминировали на поле до перерыва и после до середины второго тайма понятно силы не беспредельны, но команда на верном пути Челестини отличный тренер! Я уверен они вернутся в так называемую гонку.Локо и ЦСКА главные конкуренты Краснодару больше нет никого Зенит финиширует четвёртым, а может и пятым
Ответить
Cleaner
1773056137
Да НИКАКОЕ Динамо, как и в последние 50 ЛЕТ ДНА. Удаление было придуманным, за опасную игру, как в этом случае, дается желтая карточка. Ногу игрок ЦСКА поджимал, попал в руку, красной там и не пахло. Динамо закончит сезон в районе 10 места. Фарт вечным не бывает.
Ответить
Интерес
1773060190
Вышли Козликов,Алвес,Кармо,Мусаев,Молодой(полсостава),и через десять минут встали вообще,под комментарий"силы кончились",хотя те, кто остался из старого состава,продолжали бороться.ПРавда,весьма неудачно, как Бродяга из Рейса,мля...
Ответить
shurik45
1773060663
Товарищ Бубнов до матча говорил обратное , что Динамо медленнее и проиграет армейцам.
Ответить
