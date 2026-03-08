Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий после матча с ЦСКА.

«Динамо» победило в гостевом матче 20-го тура РПЛ со счетом 4:1.

Бело-голубые одержали три победы подряд с общим счетом 13:3 после возобновления сезона.

Команда поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками.

– Не было в заявке вратарей Лунева и Лещука. Что с ними?

– У них микроповреждения. Лунев второй тайм со «Спартаком» играл на уколах, потом сделали МРТ. Лещук на тренировке выбивал мяч и дернул [мышцу]. Поля, на которых тренируемся и играем, проблематичны для футболистов.

Ребята много работают над стандартами, удаления (у соперника) – это тоже заслуга игроков. Так что все это заслуженно, не какой‑то бонус. Понимали, что открыто играть с ЦСКА немножко непрофессионально будет. Мы хорошо изучали их, они хорошо делают эти вещи – ныряют в полуфланги и, если дать пространство, создадут проблемы любой команде в России.

– 13 голов в трех матчах после перерыва. Ожидали такое?

– Я готовил команду, понимал, на что мы способны. Мы используем моменты, хорошо их реализуем.

– После третьего гола Шаронов подозвал Расулова и что‑то сказал, после чего вратарь выбежал обратно и сразу сел. Было повреждение или нет?

– Реально были судороги.