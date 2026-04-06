Важное заявление «Спартака» о будущем Максименко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прояснил ситуацию с истекающим соглашением вратаря Александра Максименко.
«Конечно, мы продлили контракт с Александром Максименко», – заявил Некрасов.
- 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне голкипер пропустил 36 голов в 25 матчах.
- Его общая статистика в составе красно-белых: 259 пропущенных мячей в 223 играх.
- Контракт Максименко со спартаковцами действует до 30 июня 2027 года.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Источник: ТАСС