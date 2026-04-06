Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Важное заявление «Спартака» о будущем Максименко

6 апреля, 18:14
21

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прояснил ситуацию с истекающим соглашением вратаря Александра Максименко.

«Конечно, мы продлили контракт с Александром Максименко», – заявил Некрасов.

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне голкипер пропустил 36 голов в 25 матчах.
  • Его общая статистика в составе красно-белых: 259 пропущенных мячей в 223 играх.
  • Контракт Максименко со спартаковцами действует до 30 июня 2027 года.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1775488564
А нам нравится эта дырища. Вообще спартак нравится. Постоянно с полной авоськой уезжает из Петербурга. Гыгыгы
Ответить
АК 68
1775490133
Всё верно,избавиться всегда успеют, а пока что лучше никого не нашли. В рпл из вратарей Акацев, может быть Митрюшкин более менее стабильны, остальные все косячат, но искать номера один безусловно нужно.
Ответить
...уефан
1775491130
..."Я здесь, на своих шестнадцати аршинах, сидел и сидеть буду!"(с)...
Ответить
Прокс
1775491554
Наконец этим Москва- Швейным всем в рот берет!!!
Ответить
FCSpartakM
1775491805
печальная новость
Ответить
Цугундeр
1775493450
Да ладно вам. Ростовский байстрюк приносит больше пользы, чем вреда. Главное - пинать почаще.)
Ответить
АртурZaСМ
1775493493
Ясно, до окончания контракта Максименко Спартаку ничего не светит. Такую дырку как Максименко еще нужно поискать. В игре с Локо один единственный по настоящему опасный удар обернулся голом
Ответить
zigbert
1775497756
А что поделаешь если у Максименко просто нет конкурентов.
Ответить
mutabor0992
1775501671
Дорого!Ох дорого обойдется клубу это столярное изделие "ТАБУРЕТ"!
Ответить
SLADE2019
1775540430
Ну и дураки, что продлили. Вдвойне дураки, что за столько времени не нашли равного этому мешку голкипера. Умудриться надо.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
Соболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 