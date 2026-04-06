Губерниев – Евсееву: «С этим пора кончать, Вадим»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пристыдил главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью. С удовольствием поговорил бы с ним.

Он был очень талантливым футболистом в свое время, хороший тренер, но мне кажется, что в футболе надо привлекать чем-то другим, а не только большим количеством нецензурной брани за минуту. Это путь в тупик.

Давайте представим список: Якушин, Бесков, Ахалкаци, Лобановский и Евсеев... Кто-то лишний.

Понятно, что и Валентин Козьмич Иванов ругался, но это разный калибр, как Александр Анатольевич Ширвиндт и какой-нибудь биндюжник. Две большие разницы.

Я с уважением отношусь к Евсееву, но это, опять же, путь в тупик. Как говорил Олег Иванович Ефремов: «С этим пора кончать, Вадим», – сказал Губерниев.